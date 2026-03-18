Росіяни КАБами вдарили по Запорізькій області: двоє поранених, пошкоджено магазини та аптека
Сьогодні, 18 березня, російські війська завдали ударів по Запорізькому району Запорізької області, внаслідок чого поранені дві жінки.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Біленькому та Заливному.
Повідомляється, що пошкоджені магазини, аптека та житлові будинки.
Поранені
За даними Федорова, внаслідок ворожих атак поранені 48-річна та 49-річна місцеві мешканки. Їм надається уся необхідна медична допомога.
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