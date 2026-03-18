Росіяни КАБами вдарили по Запорізькій області: двоє поранених, пошкоджено магазини та аптека

Сьогодні, 18 березня, російські війська завдали ударів по Запорізькому району Запорізької області, внаслідок чого поранені дві жінки.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Біленькому та Заливному.

Повідомляється, що пошкоджені магазини, аптека та житлові будинки.

Також читайте: Війська РФ розпочали весняно-літній наступ на 100 км фронту. СБС ліквідували понад 900 окупантів за півтори доби, - Мадяр

Поранені

За даними Федорова, внаслідок ворожих атак поранені 48-річна та 49-річна місцеві мешканки. Їм надається уся необхідна медична допомога.

Дивіться: Доба на Запоріжжі: під атаками РФ 39 населених пунктів, загинула людина. ФОТО