РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12783 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
190 0

Россияне нанесли удары КАБами по Запорожской области: двое раненых, повреждены магазины и аптека

Сегодня, 18 марта, российские войска нанесли удары по Запорожскому району Запорожской области, вследствие чего ранены две женщины.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по Беленькому и Заливому.

Сообщается, что повреждены магазины, аптека и жилые дома.

Раненые

По данным Федорова, вследствие вражеских атак ранены 48-летняя и 49-летняя местные жительницы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Автор: 

обстрел (31657) Запорожская область (4136) Запорожский район (461) Беленькое (19) Заливное (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 