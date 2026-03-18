Россияне нанесли удары КАБами по Запорожской области: двое раненых, повреждены магазины и аптека
Сегодня, 18 марта, российские войска нанесли удары по Запорожскому району Запорожской области, вследствие чего ранены две женщины.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по Беленькому и Заливому.
Сообщается, что повреждены магазины, аптека и жилые дома.
Раненые
По данным Федорова, вследствие вражеских атак ранены 48-летняя и 49-летняя местные жительницы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
