РФ атаковала Украину 133 БПЛА: ПВО обезвредила 109 целей. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты запустили 133 БПЛА различных типов по территории Украины.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Пуски фиксировались из направлений: Орел, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
Около 70 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 109 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
при такому проценті влучання дешевими шахедами скоро ніх не залишиться
де ж ті славетні дрони перехоплювачі у кожному будинку (якщо зважати на кількість про яку смердять ротом zельоні гниди)