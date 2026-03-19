РФ атаковала Украину 133 БПЛА: ПВО обезвредила 109 целей. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты запустили 133 БПЛА различных типов по территории Украины.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировались из направлений: Орел, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Около 70 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 109 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.

