Із 1 квітня РФ залучатиме всіх мобілізованих в окупованому Криму до бойових дій, - Сили оборони Півдня
Всі мобілізовані Росією на території тимчасово окупованого Криму з 1 квітня залучатимуться до виконання бойових завдань у війні проти українських військ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
Що відомо
"І зараз ведеться робота щодо повної заміни військовослужбовців 810 окремої бригади морської піхоти - це Савастопольська бригада Чорноморського флоту. Частина їх перебуває на Курському напрямку, а інша частина - у складі оперативно-тактичної групи "Крим". Там їх резервний полк знаходиться і декілька окремих батальйонів", - зазначив Волошин.
За його словами, всіх мобілізованих, які там є, будуть міняти на осіб, що завершили лікування після поранення і не придатні до виконання бойових завдань у районі бойових дій.
Як свідчать українські дані, у планах російського командування створення з 810 бригади дивізії морської піхоти.
"Росіяни обіцяли, що кримчани не будуть воювати, а зараз для них обов’язково брати участь у бойових діях", - наголосив Волошин.
Перекидання сил РФ на південь
Щодо російських дивізій морської піхоти, які росіяни перекидають на південь, речник зазначив, що одна з них, - 55-та дивізія морської піхоти, і друга - 120-та, перекидаються в смугу 29-ї російської армії.
"Їх перекидають спочатку на територію тимчасово окупованої Донецької області, будуть там проводити з неї доукомплектування. І далі доукомплектування буде з резервних підрозділів 29-ї армії", - розповів він.
Волошин не відкидає того, що після доукомплектування вони будуть залучені приблизно в квітні до участі в штурмових діях в операційній зоні 29-ї армії.
"Це Олександрівський і Гуляйпільський напрямки", - додав речник.
Волошин додав, що зараз 58-ма армія буде доукомплектовувати частини 19-ї і 42-ї мотострілецької дивізії за рахунок дивізії резерву з московського воєнного округу. Російська 58 армія також присутня на півдні, і дві мотострілецькі дивізії планує докомплектовувати за рахунок полків резерву московського військового округу.
Також речник повідомив, що російські 29 армія і 68 армійський корпус провели аналіз втрат військової техніки і зараз 265 одиниць бойових машин буде переміщені на тимчасово окуповані території Донецької області і розподілені по частинах і підрозділах 29 армії.
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