РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8671 посетитель онлайн
Новости Оккупация Крыма
629 11

Россия массово минирует побережье Крыма из-за страха высадки десанта ВСУ, - Волошин

Российские войска во временно оккупированном Крыму проводят масштабное минирование побережья и прилегающих акваторий, пытаясь предотвратить возможную высадку украинского десанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии журналистам заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Масштабное минирование

По его словам, российские подразделения, в частности оперативно-тактическая группа "Крым", устанавливают минно-взрывные заграждения вдоль побережья.

Речь идет об использовании как противотанковых, так и противопехотных мин.

Оккупанты пытаются создать максимально плотную систему обороны на береговой линии.

Минируют и сушу, и море

Волошин отметил, что минирование охватывает не только пляжи, но и прибрежные воды.

По его словам, россияне устанавливают сотни и даже тысячи мин, дополняя их проволочными заграждениями.

Таким образом оккупанты фактически превращают побережье в сплошную зону опасности.

Причина действий РФ

Основной целью таких мер является страх перед возможным десантом Сил обороны Украины.

Российские войска пытаются максимально затруднить любые попытки высадки на территории Крыма.

Автор: 

Крым (25859) минирование (1439) оккупация (10162) ВСУ (7524)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Курортний сезон буде "із вогником" - для тих хто запливе за буйки...
показать весь комментарий
20.04.2026 17:00 Ответить
Думаю, що ще до буйків почнеться, відразу при вході на пдляж
показать весь комментарий
20.04.2026 17:04 Ответить
Закрытие куррортного сезона.
В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.

Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.

Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.

Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
(Самуил Маршак. 1943.)

Нам ніякі "десанти" висаджувать не треба... Навіщо губить своїх людей? Просто лупить, регулярно, по цілях, в Криму... Коли "припече" - тікатимуть самі... А "припече тоді, коли наступить перелом на материковій частині... І бігтимуть по "мосту Путіна", один одного, давлячи. Фільм "Бєг", дивився? Там саме така картина, відтворена...
показать весь комментарий
20.04.2026 17:20 Ответить
Цікаво, хто поїде в Крим у відпуску. Хоча бажаю москалям добре, но не довго відпочити
показать весь комментарий
20.04.2026 17:01 Ответить
Засмага зі скоринкою))
показать весь комментарий
20.04.2026 17:09 Ответить
Було б не зле нахлобучить їх дронами під час процесу.Разом з їх сраними мінами.
показать весь комментарий
20.04.2026 17:02 Ответить
Злодій намагається захистити вкрадене.

Не допоможе...
показать весь комментарий
20.04.2026 17:04 Ответить
після того.як буданга звільнить Крим (ніколи), туди потрібно буде терміново відправляти "зелених - зрадників розміновувачів"ВЕРЕЩУКОВУ З ЄРМАКОВИМ" Вони плять момент розмінують...
показать весь комментарий
20.04.2026 17:10 Ответить
https://t.me/voynareal/135158 🌧«Нафтовий дощ» залив Туапсе після атак по НПЗ: потужне виверження продовжується - а місто накрило чорними плямами всі авто та дороги
показать весь комментарий
20.04.2026 17:13 Ответить
Да заткніть пельку вже цьому "речнику" ,то він всіх лякав кацапськими десантами в Херсоні і в Одесі ,а тепер розповідає маячню про наш десант в Криму , кацапи добре знають що в України немає десантних кораблів ,так що і десант висаджувати немає з чого хіба що з надувних моторних човнів , з яких висаджувались в Кринках ,а чим закінчилась "Кринківська м'ясорубка " всі добре знають.
показать весь комментарий
20.04.2026 17:14 Ответить
Якщо ризикнуть висадитися в АРК реально будуть Кринки-2 Але ті хто планує десант і доповідає верховному висаджуватися будуть хіба що на екранах комп'ютерів Штурмовикам не позаздриш
показать весь комментарий
20.04.2026 17:24 Ответить
 
 