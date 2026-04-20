Россия массово минирует побережье Крыма из-за страха высадки десанта ВСУ, - Волошин
Российские войска во временно оккупированном Крыму проводят масштабное минирование побережья и прилегающих акваторий, пытаясь предотвратить возможную высадку украинского десанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии журналистам заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
Масштабное минирование
По его словам, российские подразделения, в частности оперативно-тактическая группа "Крым", устанавливают минно-взрывные заграждения вдоль побережья.
Речь идет об использовании как противотанковых, так и противопехотных мин.
Оккупанты пытаются создать максимально плотную систему обороны на береговой линии.
Минируют и сушу, и море
Волошин отметил, что минирование охватывает не только пляжи, но и прибрежные воды.
По его словам, россияне устанавливают сотни и даже тысячи мин, дополняя их проволочными заграждениями.
Таким образом оккупанты фактически превращают побережье в сплошную зону опасности.
Причина действий РФ
Основной целью таких мер является страх перед возможным десантом Сил обороны Украины.
Российские войска пытаются максимально затруднить любые попытки высадки на территории Крыма.
В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
(Самуил Маршак. 1943.)
Нам ніякі "десанти" висаджувать не треба... Навіщо губить своїх людей? Просто лупить, регулярно, по цілях, в Криму... Коли "припече" - тікатимуть самі... А "припече тоді, коли наступить перелом на материковій частині... І бігтимуть по "мосту Путіна", один одного, давлячи. Фільм "Бєг", дивився? Там саме така картина, відтворена...
Не допоможе...