Оккупанты массово отбирают дома у жителей Крыма, под угрозой - более 80 семей, - ЦНС

В Крыму российские власти лишают людей жилья, отменяя собственные решения

Во временно оккупированном Крыму российские власти начали массово отбирать землю и жилье у местных жителей, даже если те действовали в соответствии с правилами, установленными оккупационной администрацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Центр национального сопротивления.

Ситуация в Сакском районе

В поселке Уютное Сакского района под угрозой сноса оказались дома как минимум 80 семей.

Люди получали участки по схеме, введенной самой оккупационной властью: аренда, строительство, а впоследствии выкуп по упрощенной процедуре.

Почему отбирают жилье

Сейчас так называемая прокуратура заявляет, что земля якобы была выделена с нарушениями.

В результате решения пересматриваются в судах, а владельцев могут лишить жилья без компенсации.

Двойные стандарты

В Центре национального сопротивления отмечают, что чиновник, распределявший эти участки, получил лишь штраф.

В то же время сами жители рискуют потерять дома.

В ЦНС подчеркивают, что фактически оккупационные власти отменяют собственные решения, оставляя людей без жилья и какой-либо защиты.

Крым (25861) мародерство (453) оккупация (10165)
Я плакаль...
22.04.2026 12:45
22.04.2026 12:49
Мета в окупантів проста - повне заміщення населення Криму на "понаєхів" з **********. Наших там вже давно нема. Можна і треба бомбити.
22.04.2026 13:04
Я плакаль...
22.04.2026 12:45
Отож... Новобудови велись в напрямку озера Мойнаки і Євпаторії, а це перспективна курортна зона. То місцеві по факту забудову не вели, це дуже пощастило "понаєхам", як спрощена реєстрація і викуп земельної ділянки за копійки. Родичі, що живуть в Новофедорівці розказували, що місцевим, аби отримати дозвіл на будівництво треба пройти три кола пекла, а понаїхавшим з РФ було достатньо двох тижнів для отримання пакета дозвільних документів. От така ху..ня, малята.
22.04.2026 13:15
це не тягне на масовість. от в Маріуполі - там масово.
22.04.2026 12:46
22.04.2026 12:49
Люди отримували ділянки за схемою, яку запровадила сама окупаційна влада: оренда, будівництво, а згодом викуп за спрощеною процедурою. Джерело: https://censor.net/ua/n3611800, й потім відбирається, справа Мавроді живе й процвітає.
22.04.2026 12:49
А от якби в 14-му році житєлі дєрєвні Уютне Сакського району (та інших насєльонних пунктав) не чухалися, а стали жителями села Затишне і прогнали "вєжлівих", нічого цього б не було. І повномасштабного в 22-му теж цілком можливо не було б.
Але вони "нє інтєрєсавалісь палітікой", їм путіна падавай.
22.04.2026 12:54
дахоть камні снєба
22.04.2026 12:58
22.04.2026 13:04
Масово... 80...
