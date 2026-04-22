Оккупанты массово отбирают дома у жителей Крыма, под угрозой - более 80 семей, - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму российские власти начали массово отбирать землю и жилье у местных жителей, даже если те действовали в соответствии с правилами, установленными оккупационной администрацией.

Центр национального сопротивления.

Ситуация в Сакском районе

В поселке Уютное Сакского района под угрозой сноса оказались дома как минимум 80 семей.

Люди получали участки по схеме, введенной самой оккупационной властью: аренда, строительство, а впоследствии выкуп по упрощенной процедуре.

Почему отбирают жилье

Сейчас так называемая прокуратура заявляет, что земля якобы была выделена с нарушениями.

В результате решения пересматриваются в судах, а владельцев могут лишить жилья без компенсации.

Двойные стандарты

В Центре национального сопротивления отмечают, что чиновник, распределявший эти участки, получил лишь штраф.

В то же время сами жители рискуют потерять дома.

В ЦНС подчеркивают, что фактически оккупационные власти отменяют собственные решения, оставляя людей без жилья и какой-либо защиты.

