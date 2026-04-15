Милитаризация Крыма: оккупанты в "Артеке" учат детей управлять дронами

В захваченном россиянами международном детском лагере "Артек" в Крыму оккупанты запустили "образовательные курсы" для подростков, где их будут обучать управлению беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации

Так называемые опытные инструкторы обещают научить детей управлять не только тренажерами, но и настоящими беспилотниками, ознакомить с программами, связанными с химическими технологиями, и системами управления с ИИ.

"Подобная инициатива является очередным свидетельством целенаправленной политики РФ по милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях. Подобная тактика направлена на формирование у подрастающего поколения на ВОТ враждебного отношения к Украине и создание будущего мобилизационного ресурса для продолжения войны", - написали в ЦПД.

Напомним, что в июне 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против детского лагеря "Артек" в Крыму, который оккупанты превратили в пропагандистский центр.

