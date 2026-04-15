Милитаризация Крыма: оккупанты в "Артеке" учат детей управлять дронами

В Крыму оккупанты запустили курсы операторов дронов для подростков

В захваченном россиянами международном детском лагере "Артек" в Крыму оккупанты запустили "образовательные курсы" для подростков, где их будут обучать управлению беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации

Подробности

Так называемые опытные инструкторы обещают научить детей управлять не только тренажерами, но и настоящими беспилотниками, ознакомить с программами, связанными с химическими технологиями, и системами управления с ИИ.

"Подобная инициатива является очередным свидетельством целенаправленной политики РФ по милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях. Подобная тактика направлена на формирование у подрастающего поколения на ВОТ враждебного отношения к Украине и создание будущего мобилизационного ресурса для продолжения войны", - написали в ЦПД.

Напомним, что в июне 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против детского лагеря "Артек" в Крыму, который оккупанты превратили в пропагандистский центр.

У ворога немає ні статі, ні віку. Вбий свинособаку!
15.04.2026 12:40 Ответить
до десятого коліна !

15.04.2026 12:51 Ответить
в чому проблема у нас так робити? влада боїться, що діти фпвшками міндічєй будуть кошмарити?
15.04.2026 12:41 Ответить
Генерал Кривонос в 19-му році пропонував запровадити в школах нову дисципліну про дрони. Квартал-95 вирішив, шо ім нінада: "Ета какая-та мілітарізация укрАінскай школи! Ну ми жи ні можем воєнізіравать украінскіх дітєй!" Тільки в Галичині, в деяких школах, напівтаємно, з'явився такий вечірній факультатив. А в цей час, на болотах, вже випустили шкільний підручник щодо дронів.
15.04.2026 12:54 Ответить
а у нас виховують покоління "какая разніца"

15.04.2026 12:44 Ответить
Взагалі не виховують
15.04.2026 13:10 Ответить
По-перше, чому ми цього не робимо?
А по-друге, Артек - законна ціль.
15.04.2026 13:51 Ответить
 
 