Милитаризация Крыма: оккупанты в "Артеке" учат детей управлять дронами
В захваченном россиянами международном детском лагере "Артек" в Крыму оккупанты запустили "образовательные курсы" для подростков, где их будут обучать управлению беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации
Подробности
Так называемые опытные инструкторы обещают научить детей управлять не только тренажерами, но и настоящими беспилотниками, ознакомить с программами, связанными с химическими технологиями, и системами управления с ИИ.
"Подобная инициатива является очередным свидетельством целенаправленной политики РФ по милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях. Подобная тактика направлена на формирование у подрастающего поколения на ВОТ враждебного отношения к Украине и создание будущего мобилизационного ресурса для продолжения войны", - написали в ЦПД.
Напомним, что в июне 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против детского лагеря "Артек" в Крыму, который оккупанты превратили в пропагандистский центр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А по-друге, Артек - законна ціль.