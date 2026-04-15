Мілітаризація Криму: окупанти в "Артеку" вчать дітей керувати дронами

У захопленому росіянами міжнародному дитячому таборі "Артек" у Криму окупанти запустили "освітні курси" для підлітків, де їх навчатимуть управління безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації

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Подробиці

Так звані досвідчені інструктори обіцяють навчити дітей керувати не лише тренажерами, а і справжніми безпілотниками, ознайомити з програмами, пов'язаними з хімічними технологіями, та системами управління з ШІ.

"Подібна ініціатива є черговим свідченням цілеспрямованої політики РФ з мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Подібна тактика спрямована на формування в підростаючого покоління на ТОТ ворожого ставлення до України та створення майбутнього мобілізаційного ресурсу для продовження війни", - написали у ЦПД.

Нагадаємо, що у червні 2025 року Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти дитячого табору "Артек" у Криму, який окупанти перетворили на пропагандистський центр.

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