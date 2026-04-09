Удар по парому "Славянин" в Крыму уничтожил логистику РФ, – ВМС

Повреждение российского крупнотоннажного парома "Славянин" во временно оккупированном Крыму существенно осложнило логистику российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Что произошло

По словам Плетенчука, это уже не первый случай повреждения этого парома.

Он подчеркнул, что "Славянин" имеет большую грузоподъемность и используется для перевозки железнодорожных вагонов.

Ранее судно выполняло международные рейсы, но впоследствии его привлекли к обеспечению военной логистики.

Как это повлияло на РФ

Из-за повреждения парома российские войска вынуждены активнее использовать железнодорожное сообщение.

Речь идет о маршрутах, проложенных через временно оккупированные территории юга Украины.

"Я думаю, что теперь нагрузка на железную дорогу будет больше… потому что поставлять все равно нужно", – отметил Плетенчук.

По его словам, оккупанты должны постоянно обеспечивать поставки, в частности топлива для значительной авиационной группировки.

Какие еще маршруты использует враг

Помимо железной дороги, российские силы используют и комбинированный мостовой переход, включая автомобильное и пассажирское сообщение.

В то же время существуют ограничения на перевозку тяжелой бронетехники и горюче-смазочных материалов из-за повреждений инфраструктуры и повышенных рисков.

Представитель ВМС отметил, что такие перевозки остаются опасными, но это не означает, что россияне полностью от них откажутся.

