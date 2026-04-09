Удар по парому "Славянин" в Крыму уничтожил логистику РФ, – ВМС
Повреждение российского крупнотоннажного парома "Славянин" во временно оккупированном Крыму существенно осложнило логистику российских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Что произошло
По словам Плетенчука, это уже не первый случай повреждения этого парома.
Он подчеркнул, что "Славянин" имеет большую грузоподъемность и используется для перевозки железнодорожных вагонов.
Ранее судно выполняло международные рейсы, но впоследствии его привлекли к обеспечению военной логистики.
Как это повлияло на РФ
Из-за повреждения парома российские войска вынуждены активнее использовать железнодорожное сообщение.
Речь идет о маршрутах, проложенных через временно оккупированные территории юга Украины.
"Я думаю, что теперь нагрузка на железную дорогу будет больше… потому что поставлять все равно нужно", – отметил Плетенчук.
По его словам, оккупанты должны постоянно обеспечивать поставки, в частности топлива для значительной авиационной группировки.
Какие еще маршруты использует враг
Помимо железной дороги, российские силы используют и комбинированный мостовой переход, включая автомобильное и пассажирское сообщение.
В то же время существуют ограничения на перевозку тяжелой бронетехники и горюче-смазочных материалов из-за повреждений инфраструктуры и повышенных рисков.
Представитель ВМС отметил, что такие перевозки остаются опасными, но это не означает, что россияне полностью от них откажутся.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
Думаю, різниця в масштабах очевидна...