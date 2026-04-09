Удар по парому "Славянин" в Крыму уничтожил логистику РФ, – ВМС

Оккупанты вынуждены перебрасывать грузы на железную дорогу после повреждения судна "Славянин"

Повреждение российского крупнотоннажного парома "Славянин" во временно оккупированном Крыму существенно осложнило логистику российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Что произошло

По словам Плетенчука, это уже не первый случай повреждения этого парома.

Он подчеркнул, что "Славянин" имеет большую грузоподъемность и используется для перевозки железнодорожных вагонов.

Ранее судно выполняло международные рейсы, но впоследствии его привлекли к обеспечению военной логистики.

Как это повлияло на РФ

Из-за повреждения парома российские войска вынуждены активнее использовать железнодорожное сообщение.

Речь идет о маршрутах, проложенных через временно оккупированные территории юга Украины.

"Я думаю, что теперь нагрузка на железную дорогу будет больше… потому что поставлять все равно нужно", – отметил Плетенчук.

По его словам, оккупанты должны постоянно обеспечивать поставки, в частности топлива для значительной авиационной группировки.

Какие еще маршруты использует враг

Помимо железной дороги, российские силы используют и комбинированный мостовой переход, включая автомобильное и пассажирское сообщение.

В то же время существуют ограничения на перевозку тяжелой бронетехники и горюче-смазочных материалов из-за повреждений инфраструктуры и повышенных рисков.

Представитель ВМС отметил, что такие перевозки остаются опасными, но это не означает, что россияне полностью от них откажутся.

Пішов славянін, за сруськім карабльом мацква … Просто зійшов благодатний вогонь на окупантів, за їх злочини в Україні, з лютого 2014 року!!! Кара небесна, вона така невідворотня!!! Чистий четвер…
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
09.04.2026 12:14 Ответить
Угу.. а кримський міст так і стоїть.
09.04.2026 12:18 Ответить
"масква" нє сразу строїлась
09.04.2026 12:25 Ответить
Для цього потрібно добратися до опор, а опори занурені на 20м в грунт як віник розпушений..а опори захищені як від повітряних дронів так і від надводних і підводних...
09.04.2026 12:29 Ответить
То "знищив" логістику чи "значно ускладнив" її?
Думаю, різниця в масштабах очевидна...
09.04.2026 12:18 Ответить
А залізницю знищити неможна
09.04.2026 12:19 Ответить
 
 