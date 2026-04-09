Удар по порому "Славянін" в окупованому Криму ускладнив логістику російських військ, – ВМС

Пошкодження російського великовантажного порома "Славянін" у тимчасово окупованому Криму суттєво ускладнило логістику російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Що сталося

За словами Плетенчука, це вже не перший випадок пошкодження цього порома.

Він наголосив, що "Славянін" має велику вантажопідйомність і використовується для перевезення залізничних вагонів.

Раніше судно виконувало міжнародні рейси, але згодом його залучили до забезпечення військової логістики.

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Як це вплинуло на РФ

Через пошкодження порома російські війська змушені активніше використовувати залізничне сполучення.

Йдеться про маршрути, прокладені через тимчасово окуповані території півдня України.

"Я думаю, що більше навантаження буде тепер на залізницю… тому що все одно постачати треба", – зазначив Плетенчук.

За його словами, окупанти мають постійно забезпечувати постачання, зокрема пального для значного авіаційного угруповання.

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Які ще маршрути використовує ворог

Окрім залізниці, російські сили використовують і комбінований мостовий перехід, включаючи автомобільне та пасажирське сполучення.

Водночас існують обмеження для перевезення важкої бронетехніки та пально-мастильних матеріалів через пошкодження інфраструктури та підвищені ризики.

Речник ВМС зазначив, що такі перевезення залишаються небезпечними, але це не означає, що росіяни повністю від них відмовляться.

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