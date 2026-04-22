За время оккупации Крыма РФ преследовала 399 человек, большинство из них - крымские татары

За период оккупации Крыма Россией 399 человек стали политическими заключенными или подверглись преследованиям в рамках так называемых "уголовных дел".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Крымскотатарский Ресурсный Центр.

Масштабы репрессий

По данным правозащитников, из общего числа преследуемых 241 человек – представители крымскотатарского народа.

Среди них 186 человек осуждены и отбывают наказание в колониях, из которых 108 – крымские татары.

Еще 59 человек имеют ограничения или условные сроки, среди них 28 крымских татар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты массово отбирают дома у жителей Крыма, под угрозой - более 80 семей, - ЦНС

Положение дел преследуемых

В следственных изоляторах находится 61 человек, из них 41 – крымские татары.

Освобождены 58 человек, среди которых 36 крымских татар.

В то же время 35 человек продолжают преследовать, из них 28 – представители крымскотатарского народа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты приговорили двух женщин из Токмака к 12 и 13 годам за якобы поддержку ВСУ, - Крымскотатарский ресурсный центр

Репрессии продолжаются

В Крымскотатарском ресурсном центре отмечают, что репрессии на оккупированном полуострове не прекращаются.

Оккупационные власти продолжают фабриковать дела против активистов, журналистов, религиозных деятелей и граждан, выражающих проукраинскую позицию.

По данным правозащитников, задержания, аресты и судебные процессы происходят регулярно.

Читайте также: Задержанные крымские татары должны быть немедленно освобождены, — Зеленский об утренних обысках в АРК

Что предшествовало

В Крыму против политзаключенного Абдулгазиева с опухолью мозга возбудили новое дело.

В РФ приговорили крымского татарина к 20 годам тюрьмы за службу в батальоне Челебиджихана.

Российские суды в Крыму осудили почти 250 человек за украинскую символику и дискредитацию армии РФ.

Читайте: На свободу вышел Кашапов, первый осужденный в РФ за критику аннексии Крыма, - правозащитник Чиков