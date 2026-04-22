За время оккупации Крыма РФ преследовала 399 человек, большинство из них - крымские татары

За период оккупации Крыма Россией 399 человек стали политическими заключенными или подверглись преследованиям в рамках так называемых "уголовных дел".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Крымскотатарский Ресурсный Центр.
Масштабы репрессий
По данным правозащитников, из общего числа преследуемых 241 человек – представители крымскотатарского народа.
Среди них 186 человек осуждены и отбывают наказание в колониях, из которых 108 – крымские татары.
Еще 59 человек имеют ограничения или условные сроки, среди них 28 крымских татар.
Положение дел преследуемых
В следственных изоляторах находится 61 человек, из них 41 – крымские татары.
Освобождены 58 человек, среди которых 36 крымских татар.
В то же время 35 человек продолжают преследовать, из них 28 – представители крымскотатарского народа.
Репрессии продолжаются
В Крымскотатарском ресурсном центре отмечают, что репрессии на оккупированном полуострове не прекращаются.
Оккупационные власти продолжают фабриковать дела против активистов, журналистов, религиозных деятелей и граждан, выражающих проукраинскую позицию.
По данным правозащитников, задержания, аресты и судебные процессы происходят регулярно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль