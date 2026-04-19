В Крыму против политзаключенного Абдулгазиева с опухолью мозга возбудили новое дело

Во временно оккупированном Крыму против политического заключенного Тофика Абдулгазиева возбудили новое уголовное дело, несмотря на его тяжелое состояние здоровья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

Новое обвинение

По словам защитника, дело возбудили по статье о "неуважении к суду". Это произошло после заседания 17 апреля, на котором рассматривался вопрос об освобождении Абдулгазиева по состоянию здоровья.

Во время слушания судья заявила самоотвод и подала заявление о якобы правонарушении со стороны обвиняемого.

Состояние здоровья

У Абдулгазиева диагностированы злокачественная опухоль мозга, туберкулез и другие тяжелые заболевания.

Его диагнозы входят в перечень заболеваний, являющихся основанием для освобождения от отбывания наказания.

Дальнейшее рассмотрение

Материалы дела об освобождении передадут другому судье, и рассмотрение начнется заново.

В то же время адвоката, представляющего интересы политзаключенного, вызвали на допрос в качестве свидетеля.

Что грозит

По новой статье Абдулгазиеву может грозить штраф, исправительные работы или арест до шести месяцев.

Учитывая уже вынесенный приговор, возможно увеличение общего срока заключения.

В Крымскотатарском ресурсном центре заявляют, что содержание Абдулгазиева в заключении при таком состоянии здоровья является грубым нарушением прав человека и требуют его немедленного освобождения.

