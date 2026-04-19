У Криму проти політв’язня Абдулгазієва з пухлиною мозку відкрили нову справу
У тимчасово окупованому Криму проти політичного в’язня Тофіка Абдулгазієва відкрили нове кримінальне провадження, попри його тяжкий стан здоров’я.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.
Нове обвинувачення
За словами захисника, справу відкрили за статтею про "неповагу до суду". Це сталося після засідання 17 квітня, на якому розглядали питання звільнення Абдулгазієва через стан здоров’я.
Під час слухання суддя заявила самовідвід і подала заяву про нібито правопорушення з боку обвинуваченого.
Стан здоров’я
У Абдулгазієва діагностовано злоякісну пухлину мозку, туберкульоз та інші тяжкі захворювання.
Його діагнози входять до переліку хвороб, які є підставою для звільнення від відбування покарання.
Подальший розгляд
Матеріали справи про звільнення передадуть іншому судді, і розгляд почнеться заново.
Водночас адвоката, який представляє інтереси політв’язня, викликали на допит як свідка.
Що загрожує
За новою статтею Абдулгазієву може загрожувати штраф, виправні роботи або арешт до шести місяців.
З огляду на вже винесений вирок, можливе збільшення загального строку ув’язнення.
У Кримськотатарському Ресурсному Центрі заявляють, що утримання Абдулгазієва в ув’язненні за такого стану здоров’я є грубим порушенням прав людини та вимагають його негайного звільнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль