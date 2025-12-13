Российские суды в Крыму осудили почти 250 человек за украинскую символику и дискредитацию армии РФ, - ООН

В оккупированном Крыму российские власти продолжают систематически преследовать людей за проявления украинской идентичности. За первые шесть месяцев 2025 года по меньшей мере 247 человек были незаконно осуждены по статьям об "экстремистской символике" и "дискредитации Вооруженных сил РФ".

об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ООН по правам человека за период с 1 июня по 30 ноября 2025 года.

За что оккупанты осуждали

"Оккупационные власти ограничивали свободу выражения мнений путем применения законодательства РФ, которое предусматривает наказание за "публичную демонстрацию нацистской или экстремистской символики". В оккупированном Крыму, где судебные документы являются публично доступными, назначенные Россией суды осудили 38 человек (15 женщин и 23 мужчины) за действия, которые, по оценке УВКПЧ, были законным осуществлением права на свободу выражения мнения", — отмечается в отчете.

В частности, речь идет о публикациях в личных аккаунтах в социальных сетях — патриотические украинские песни, а также заявления или изображения с насмешками или критикой оккупационных властей

"Публичные реестры также свидетельствуют, что в течение отчетного периода назначенные Россией суды осудили 209 человек (144 женщины и 65 мужчин) в Крыму за административное правонарушение "дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации".

Диджея и владельца ночного клуба оштрафовали на 300 тысяч рублей (примерно 150 тысяч гривен — ред.) каждого за то, что диджей включил песню украинского исполнителя.

В Крыму двух женщин признали виновными в уголовном правонарушении "дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации" и приговорили к одному году и восьми месяцам принудительных работ и до пяти с половиной лет лишения свободы соответственно".

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на основе проанализированных данных требует от России "обеспечить право на справедливый суд, в частности доступ к эффективной правовой помощи, уважать свободу выражения взглядов, мнений и религии путем прекращения всех мер, направленных на подавление украинской идентичности".

Как напомнили в материале Суспільного, по данным исследования правозащитной инициативы "Крымский процесс", более 56% всех судебных процессов, касающихся демонстрации запрещенной символики в оккупированном Крыму, касаются именно украинской. На втором месте — носители татуировок криминальной субкультуры "АУЭ" и только на третьем — лица, демонстрировавшие нацистскую символику.

За что самые суровые приговоры

Правозащитники проанализировали 96 судебных дел в 2025 году и выяснили, что именно за демонстрацию украинских государственных символов выносят самые суровые приговоры — арестовано более 26% обвиняемых.

"Почти половина "украинских" кейсов имеют дополнительные обвинения — дискредитацию, хулиганство или сопротивление полиции, в то время как ни в одном деле по пропаганде нацизма такого нет. Каждый четвертый из задержанных за украинскую идентичность сталкивается с физическим насилием и распространением видео с их моральным унижением, тогда как среди сторонников нацизма за последние полгода зафиксирован только один такой случай", — отметили в "Крымском процессе".