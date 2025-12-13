Російські суди в Криму засудили майже 250 людей за українську символіку та дискредитацію армії РФ, - ООН

В окупованому Криму російська влада продовжує системно переслідувати людей за прояви української ідентичності. За перші шість місяців 2025 року щонайменше 247 осіб незаконно засудили за статтями про "екстремістську символіку" та "дискредитацію Збройних сил РФ".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це йдеться у звіті моніторингової місії ООН з прав людини за період з 1 червня по 30 листопада 2025 року.

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За що окупанти засуджували

"Окупаційна влада обмежувала свободу вираження поглядів шляхом застосування законодавства РФ, яке передбачає покарання за "публічну демонстрацію нацистської або екстремістської символіки". В окупованому Криму, де судові документи є публічно доступними, призначені Росією суди засудили 38 осіб (15 жінок і 23 чоловіків) за дії, які, за оцінкою УВКПЛ, були законним здійсненням права на свободу вираження поглядів", — зазначили у звіті.

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Зокрема, йдеться про публікації в особистих акаунтах у соціальних мережах — патріотичні українські пісні, а також заяви або зображення з насмішками чи критикою окупаційної влади

"Публічні реєстри також свідчать, що протягом звітного періоду призначені Росією суди засудили 209 осіб (144 жінки та 65 чоловіків) у Криму за адміністративне правопорушення "дискредитація Збройних сил Російської Федерації".

Діджея та власника нічного клубу оштрафували на 300 тисяч рублів (приблизно 150 тисяч гривень — ред.) кожного за те, що діджей увімкнув пісню українського виконавця.

У Криму двох жінок визнали винними у кримінальному правопорушенні "дискредитація Збройних сил Російської Федерації" та засудили до одного року і восьми місяців примусових робіт та до п’яти з половиною років позбавлення волі відповідно".

Моніторингова місія ООН з прав людини на основі проаналізованих даних вимагає від Росії "забезпечити право на справедливий суд, зокрема доступ до ефективної правової допомоги, поважати свободи вираження поглядів, думки та релігії шляхом припинення всіх заходів, спрямованих на придушення української ідентичності".

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Як нагадали в матеріалі Суспільного, за даними дослідження правозахисної ініціативи "Кримський процес", понад 56% усіх судових процесів, що стосуються демонстрації забороненої символіки в окупованому Криму, стосуються саме української. На другому місці — носії татуювання кримінальної субкультури "АУЄ" і лише на третьому — особи, що демонстрували нацистську символіку.

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За що найсуворіші вироки

Правозахисники проаналізували 96 судових справ у 2025 році і з’ясували, що саме щодо факту демонстрації українських державних символів виносять найсуворіші вироки — арештовано понад 26% звинувачених.

"Майже половина "українських" кейсів мають додаткові звинувачення — дискредитацію, хуліганство або спротив поліції, в той час, як в жодній справі по пропаганді нацизму такого не має. Кожен четвертий з затриманих за українську ідентичність стикається з фізичним насильством та поширенням відео з їх моральним приниженням, тоді, як серед прихильників нацизму за останні пів року зафіксовано лише один такий випадок", – зазначили у "Кримському процесі".