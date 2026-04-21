Оккупанты приговорили двух женщин из Токмака к 12 и 13 годам за якобы поддержку ВСУ, - Крымскотатарский ресурсный центр

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские захватчики приговорили двух местных жительниц к длительным срокам лишения свободы, обвинив их в "государственной измене" за якобы поддержку Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Крымскотатарский Ресурсный Центр.

Приговоры женщинам

54-летнюю Викторию Ткаченко приговорили к 12 годам колонии общего режима с дополнительным ограничением свободы на один год.

По версии оккупантов, она якобы перечислила тысячу гривен украинскому военному после просмотра проукраинских Telegram-каналов.

Другая осужденная, 49-летняя Елена Максименко, получила 13 лет лишения свободы.

По данным оккупационного "следствия", она в течение 2023–2025 годов якобы перечислила около 13 тысяч гривен в поддержку украинских военных.

Читайте также: В Крыму против политзаключенного Абдулгазиева с опухолью мозга возбудили новое дело

Дополнительные обвинения

Помимо финансовой помощи, женщине также инкриминировали публикации в телеграм-каналах с призывами поддерживать ВСУ.

Оба дела оккупанты квалифицировали как "государственную измену".

Читайте: РФ осудила подростков из Мелитополя: Лубинец обратился к международным организациям

Что предшествовало

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты в "ЛНР" приговорили гражданина Польши к 13 годам за участие в войне на стороне Украины.

Оккупанты приговорили жительницу Токмака к 13 годам за "шпионаж".

В РФ приговориликрымского татарина к 20 годам тюрьмы за службу в батальоне Челебиджихана.

Россиян готовят к тому, что репрессии и ограничения – это навсегда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел санкции против российских судей, которые незаконно осуждали военнопленных украинцев