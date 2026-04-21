Оккупанты приговорили двух женщин из Токмака к 12 и 13 годам за якобы поддержку ВСУ, - Крымскотатарский ресурсный центр
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские захватчики приговорили двух местных жительниц к длительным срокам лишения свободы, обвинив их в "государственной измене" за якобы поддержку Вооруженных сил Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Крымскотатарский Ресурсный Центр.
Приговоры женщинам
54-летнюю Викторию Ткаченко приговорили к 12 годам колонии общего режима с дополнительным ограничением свободы на один год.
По версии оккупантов, она якобы перечислила тысячу гривен украинскому военному после просмотра проукраинских Telegram-каналов.
Другая осужденная, 49-летняя Елена Максименко, получила 13 лет лишения свободы.
По данным оккупационного "следствия", она в течение 2023–2025 годов якобы перечислила около 13 тысяч гривен в поддержку украинских военных.
Дополнительные обвинения
Помимо финансовой помощи, женщине также инкриминировали публикации в телеграм-каналах с призывами поддерживать ВСУ.
Оба дела оккупанты квалифицировали как "государственную измену".
Что предшествовало
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль