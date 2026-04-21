Окупанти засудили двох жінок із Токмака до 12 і 13 років за нібито підтримку ЗСУ, - Кримськотатарський ресурсний центр
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські загарбники засудили двох місцевих жительок до тривалих термінів ув’язнення, звинувативши їх у "державній зраді" за нібито підтримку Збройних сил України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Кримськотатарський Ресурсний Центр.
Вироки жінкам
54-річну Вікторію Ткаченко засудили до 12 років колонії загального режиму з додатковим обмеженням свободи на один рік.
За версією окупантів, вона нібито переказала тисячу гривень українському військовому після перегляду проукраїнських телеграм-каналів.
Інша засуджена, 49-річна Олена Максименко, отримала 13 років ув’язнення.
За даними окупаційного "слідства", вона протягом 2023–2025 років нібито переказала близько 13 тисяч гривень на підтримку українських військових.
Додаткові звинувачення
Окрім фінансової допомоги, жінці також інкримінували публікації в телеграм-каналах із закликами підтримувати ЗСУ.
Обидві справи окупанти кваліфікували як "державну зраду".
Що передувало
