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Новини Відео Атака БпЛА на Донецьк
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Український дрон пролітає над "Донбас Ареною", вишукує ціль та атакує вантажівку окупантів. ВIДЕО

Українські безпілотні авіаційні системи 1-го корпусу НГУ "Азов" продовжують демонструвати свою ефективність, працюючи у самому серці тимчасово окупованого Донецька. У мережі з’явилися кадри польотів українських дронів над знаковими об’єктами міста, зокрема над стадіоном "Донбас Арена". Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Поява українських "пташок" над головною спортивною ареною міста стала прелюдією до серії точних ударів по військових об'єктах загарбників.

"Тим часом українські дрони вже літають над "Донбас Ареною" і знищують логістику росіян в окупованому Донецьку", - йдеться у повідомленні до опублікованих кадрів.

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Автор: 

армія рф (21581) Донецьк (971) стадіон (106) знищення (10603) Донецька область (11546) Національна гвардія НГУ (1824) Донецький район (74)
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Топ коментарі
+29
це перемога..

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16.04.2026 11:37 Відповісти
+23
Гарна новина та робота-виконавцям респект...
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16.04.2026 11:31 Відповісти
+22
А на твою думку ми повинні її ********** щоб і сліду не залишилось? То українська земля, і рано чи пізно повернеться. Ми ж не кацапи, щоб зтерати з лиця землі міста та села. Ти думаєш кацапня щось буде відбудовувати на Донбасі? Якби їм потрібен був той Донбас то вони б не стирали його. Кацапам потрібна територія та виконання амбіцій плєшивого *****.
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16.04.2026 11:33 Відповісти

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