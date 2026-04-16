Український дрон пролітає над "Донбас Ареною", вишукує ціль та атакує вантажівку окупантів. ВIДЕО

Українські безпілотні авіаційні системи 1-го корпусу НГУ "Азов" продовжують демонструвати свою ефективність, працюючи у самому серці тимчасово окупованого Донецька. У мережі з’явилися кадри польотів українських дронів над знаковими об’єктами міста, зокрема над стадіоном "Донбас Арена". Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Поява українських "пташок" над головною спортивною ареною міста стала прелюдією до серії точних ударів по військових об'єктах загарбників.

"Тим часом українські дрони вже літають над "Донбас Ареною" і знищують логістику росіян в окупованому Донецьку", - йдеться у повідомленні до опублікованих кадрів.

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