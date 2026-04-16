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Новости Видео Атака БПЛА на Донецк
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Украинский дрон пролетает над "Донбасс Ареной", выявляет цель и атакует грузовик оккупантов. ВИДЕО

Украинские беспилотные авиационные системы 1-го корпуса НГУ "Азов" продолжают демонстрировать свою эффективность, действуя в самом центре временно оккупированного Донецка. В сети появились кадры полетов украинских дронов над знаковыми объектами города, в частности над стадионом "Донбасс Арена". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Появление украинских "птичек" над главной спортивной ареной города стало прелюдией к серии точных ударов по военным объектам захватчиков.

"Между тем украинские дроны уже летают над "Донбасс Ареной" и уничтожают логистику россиян в оккупированном Донецке", — говорится в сообщении к опубликованным кадрам.

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Автор: 

армия РФ (23361) Донецьк (6170) стадион (180) уничтожение (10283) Донецкая область (12662) Национальная гвардия (2386) Донецкий район (73)
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Топ комментарии
+29
це перемога..

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16.04.2026 11:37 Ответить
+23
Гарна новина та робота-виконавцям респект...
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16.04.2026 11:31 Ответить
+22
А на твою думку ми повинні її ********** щоб і сліду не залишилось? То українська земля, і рано чи пізно повернеться. Ми ж не кацапи, щоб зтерати з лиця землі міста та села. Ти думаєш кацапня щось буде відбудовувати на Донбасі? Якби їм потрібен був той Донбас то вони б не стирали його. Кацапам потрібна територія та виконання амбіцій плєшивого *****.
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16.04.2026 11:33 Ответить

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