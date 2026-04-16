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Украинский дрон пролетает над "Донбасс Ареной", выявляет цель и атакует грузовик оккупантов. ВИДЕО
Украинские беспилотные авиационные системы 1-го корпуса НГУ "Азов" продолжают демонстрировать свою эффективность, действуя в самом центре временно оккупированного Донецка. В сети появились кадры полетов украинских дронов над знаковыми объектами города, в частности над стадионом "Донбасс Арена". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Появление украинских "птичек" над главной спортивной ареной города стало прелюдией к серии точных ударов по военным объектам захватчиков.
"Между тем украинские дроны уже летают над "Донбасс Ареной" и уничтожают логистику россиян в оккупированном Донецке", — говорится в сообщении к опубликованным кадрам.
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+29 Bad Robot
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