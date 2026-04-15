Новости Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
384 1

Минус 23 "Молнии": боевая работа операторов зенитных дронов подразделения SVAROG 35-го полка НГУ. ВИДЕО

Операторы подразделения SVAROG 35-го полка Национальной гвардии Украины продемонстрировали впечатляющие результаты в борьбе с российскими воздушными целями. За последнее время военным удалось уничтожить 23 вражеских беспилотника типа "Молния". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Уничтожение такого количества аппаратов стало ответом на очередную активизацию оккупационных войск.

"Пасхальное перемирие", которого россияне не соблюдали, закончилось, и враг с еще большей активностью возобновляет наступательные действия и воздушные атаки. 23 "Молнии" сбили операторы SVAROG 35-го полка НГУ!", — говорится в сообщении.

армия РФ (22470) уничтожение (9551) Национальная гвардия (2330) дроны (6783)
Подяка і повага операторам SVAROG 35-го полку НГУ! Зачищайте українське небо від тієї мерзоти! Бережіть себе.
15.04.2026 10:26 Ответить
 
 