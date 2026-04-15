Минус 23 "Молнии": боевая работа операторов зенитных дронов подразделения SVAROG 35-го полка НГУ. ВИДЕО
Операторы подразделения SVAROG 35-го полка Национальной гвардии Украины продемонстрировали впечатляющие результаты в борьбе с российскими воздушными целями. За последнее время военным удалось уничтожить 23 вражеских беспилотника типа "Молния". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Уничтожение такого количества аппаратов стало ответом на очередную активизацию оккупационных войск.
"Пасхальное перемирие", которого россияне не соблюдали, закончилось, и враг с еще большей активностью возобновляет наступательные действия и воздушные атаки. 23 "Молнии" сбили операторы SVAROG 35-го полка НГУ!", — говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Mykola Blogger
показать весь комментарий15.04.2026 10:26 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль