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Операторы дронов 10-го корпуса сбили 20 российских беспилотников. ВИДЕО

Пилоты 10-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ перехватили 20 российских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведывательные и ударные БПЛА противника были уничтожены украинскими дронами-перехватчиками.

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Операторы беспилотных систем 10-го армейского корпуса не допускают прорыва вражеских целей в зону ответственности и эффективно сбивают технику противника в воздухе.

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