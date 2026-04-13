Оператори дронів 10-го корпусу збили 20 російських безпілотників. ВIДЕО

Пілоти 10-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ перехопили 20 російських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідувальні та ударні БпЛА противника були знищені українськими дронами-перехоплювачами.

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Оператори безпілотних систем 10-го армійського корпусу не допускають прориву ворожих цілей у смугу відповідальності та ефективно збивають техніку противника в повітрі.

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