Оператори дронів 10-го корпусу збили 20 російських безпілотників. ВIДЕО
Пілоти 10-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ перехопили 20 російських безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідувальні та ударні БпЛА противника були знищені українськими дронами-перехоплювачами.
Оператори безпілотних систем 10-го армійського корпусу не допускають прориву ворожих цілей у смугу відповідальності та ефективно збивають техніку противника в повітрі.
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