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Воины бригады "Буревій" в составе 1-го корпуса "Азов" срывают наступление РФ на Добропольском направлении. ВИДЕО

На Добропольском направлении продолжаются боевые действия подразделений 1-й Президентской бригады "Буревій" в составе 1-го корпуса НГУ "Азов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, эффективность корпусной реформы в Силах обороны Украины ежедневно подтверждается результатами боевых действий и перехваченными сообщениями противника.

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С декабря 2025 года подразделения бригады выполняют задачи в общей зоне ответственности, что позволило наладить слаженное взаимодействие в рамках корпуса и сорвать планы врага по захвату Доброполья и выходу на административные границы Донецкой области.

Отмечается, что за этот период на счету бригады — десятки уничтоженных единиц техники, затрудненная логистика противника и пополненный обменный фонд.

Бригада "Буревой" продолжает наращивать боевые возможности и эффективно уничтожать врага.

На видео — самые яркие фрагменты поражений вражеских целей и боевая работа подразделений бригады от первого лица.

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Автор: 

армия РФ (23351) уничтожение (10273) Донецкая область (12655) Национальная гвардия (2386) Азов (910) дроны (7635) Покровский район (1803) Доброполье (160)
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