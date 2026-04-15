Воины бригады "Буревій" в составе 1-го корпуса "Азов" срывают наступление РФ на Добропольском направлении. ВИДЕО
На Добропольском направлении продолжаются боевые действия подразделений 1-й Президентской бригады "Буревій" в составе 1-го корпуса НГУ "Азов".
Как сообщает Цензор.НЕТ, эффективность корпусной реформы в Силах обороны Украины ежедневно подтверждается результатами боевых действий и перехваченными сообщениями противника.
С декабря 2025 года подразделения бригады выполняют задачи в общей зоне ответственности, что позволило наладить слаженное взаимодействие в рамках корпуса и сорвать планы врага по захвату Доброполья и выходу на административные границы Донецкой области.
Отмечается, что за этот период на счету бригады — десятки уничтоженных единиц техники, затрудненная логистика противника и пополненный обменный фонд.
Бригада "Буревой" продолжает наращивать боевые возможности и эффективно уничтожать врага.
На видео — самые яркие фрагменты поражений вражеских целей и боевая работа подразделений бригады от первого лица.
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