Воины бригады "Буревій" в составе 1-го корпуса "Азов" срывают наступление РФ на Добропольском направлении. ВИДЕО

На Добропольском направлении продолжаются боевые действия подразделений 1-й Президентской бригады "Буревій" в составе 1-го корпуса НГУ "Азов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, эффективность корпусной реформы в Силах обороны Украины ежедневно подтверждается результатами боевых действий и перехваченными сообщениями противника.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

С декабря 2025 года подразделения бригады выполняют задачи в общей зоне ответственности, что позволило наладить слаженное взаимодействие в рамках корпуса и сорвать планы врага по захвату Доброполья и выходу на административные границы Донецкой области.

Отмечается, что за этот период на счету бригады — десятки уничтоженных единиц техники, затрудненная логистика противника и пополненный обменный фонд.

Бригада "Буревой" продолжает наращивать боевые возможности и эффективно уничтожать врага.

На видео — самые яркие фрагменты поражений вражеских целей и боевая работа подразделений бригады от первого лица.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты 429-й бригады "Ахіллес" уничтожили редкую машину "ИМР-3" и сожгли УАЗ со штурмовиками внутри. ВИДЕО

Смотрите также: Полевой склад противотанковых мин ТМ-62 оккупантов взлетел в воздух после удара дронов Сил обороны. ВИДЕО