Пилоты 429-й бригады "Ахиллес" уничтожили редкую машину "ИМР-3" и сожгли УАЗ со штурмовиками внутри. ВИДЕО
Подразделения 429-й бригады "Ахиллес" в ходе боевых действий на Волчанском направлении уничтожили редкую инженерную машину разграждения ИМР-3, а также поразили транспорт со штурмовой группой противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, под утро разведка зафиксировала движение ИМР-3, за которой следовал УАЗ "Патриот" с российскими военными.
После обнаружения целей экипажи бригады оперативно подняли в воздух бомбардировщики и FPV-дроны.
Инженерную машину уничтожили сразу. УАЗ сначала остановили смежные подразделения, после чего украинские операторы дронов на оптоволокне сожгли автомобиль вместе с личным составом.
Отмечается, что ИМР-3 является редкой целью. Российские войска используют такие машины для расчистки путей в сложных условиях наступления.
Детали об ИМР-3
Инженерная машина разграждения ИМР-3 создана на базе танков Т-72 или Т-90 и оснащена пулеметом.
Она также имеет систему защиты от оружия массового поражения, противопожарную систему и систему дымопуска.
Броня машины обеспечивает значительное ослабление воздействия проникающей радиации ядерного взрыва и гамма-излучения на радиоактивно загрязненной местности.
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