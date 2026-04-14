Пилоты 429-й бригады "Ахиллес" уничтожили редкую машину "ИМР-3" и сожгли УАЗ со штурмовиками внутри. ВИДЕО

Подразделения 429-й бригады "Ахиллес" в ходе боевых действий на Волчанском направлении уничтожили редкую инженерную машину разграждения ИМР-3, а также поразили транспорт со штурмовой группой противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под утро разведка зафиксировала движение ИМР-3, за которой следовал УАЗ "Патриот" с российскими военными.

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После обнаружения целей экипажи бригады оперативно подняли в воздух бомбардировщики и FPV-дроны.

Инженерную машину уничтожили сразу. УАЗ сначала остановили смежные подразделения, после чего украинские операторы дронов на оптоволокне сожгли автомобиль вместе с личным составом.

Отмечается, что ИМР-3 является редкой целью. Российские войска используют такие машины для расчистки путей в сложных условиях наступления.

Детали об ИМР-3

Инженерная машина разграждения ИМР-3 создана на базе танков Т-72 или Т-90 и оснащена пулеметом.

Она также имеет систему защиты от оружия массового поражения, противопожарную систему и систему дымопуска.

Броня машины обеспечивает значительное ослабление воздействия проникающей радиации ядерного взрыва и гамма-излучения на радиоактивно загрязненной местности.

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