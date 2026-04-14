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Пограничники разгромили САУ "Мста-С" оккупантов на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Мста-С" на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, также были поражены 6 укрытий противника, 4 единицы автотехники и мотоцикл, а также выведены из строя 2 антенны связи.

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Также бойцы отмечают, что систематически истощают противника, лишая его ключевых элементов боевого обеспечения.

Без артиллерии, укрытий и связи оккупантам значительно сложнее удерживать занятые рубежи.

Видео поражения целей противника бойцами Сил обороны опубликовано в Telegram-канале ГПСУ.

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