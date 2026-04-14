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Рашист получил 3 попадания дронов, детонацию боекомплекта и остался без головы: дронари 425-го ОШП. ВИДЕО 18+

Пилоты 425-го отдельного штурмового полка "Скала" уничтожили российского оккупанта несколькими ударами беспилотников с последующей детонацией боекомплекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы поразили противника тремя дронами, один из которых попал ему в голову.

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Вследствие удара произошла детонация боекомплекта, что окончательно разорвало захватчика в клочья.

Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем Telegram-канале.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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армия РФ (23340) уничтожение (10263) дроны (7635) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (108)
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Топ комментарии
+17
Красівоє, та навіщо стільки дронів перевели? Там що, кацапи закінчилися? Після першого воно вже мало сконати за годину і з муками...
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14.04.2026 21:33 Ответить
+12
*****, не слишком богато - три дрона на свинособаку.
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14.04.2026 21:12 Ответить
+10
Два останні дрона просто переведені.
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14.04.2026 21:43 Ответить

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