Рашист получил 3 попадания дронов, детонацию боекомплекта и остался без головы: дронари 425-го ОШП. ВИДЕО 18+

Пилоты 425-го отдельного штурмового полка "Скала" уничтожили российского оккупанта несколькими ударами беспилотников с последующей детонацией боекомплекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы поразили противника тремя дронами, один из которых попал ему в голову.

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Вследствие удара произошла детонация боекомплекта, что окончательно разорвало захватчика в клочья.

Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем Telegram-канале.

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