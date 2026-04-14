Рашист получил 3 попадания дронов, детонацию боекомплекта и остался без головы: дронари 425-го ОШП. ВИДЕО 18+
Пилоты 425-го отдельного штурмового полка "Скала" уничтожили российского оккупанта несколькими ударами беспилотников с последующей детонацией боекомплекта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы поразили противника тремя дронами, один из которых попал ему в голову.
Вследствие удара произошла детонация боекомплекта, что окончательно разорвало захватчика в клочья.
Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем Telegram-канале.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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