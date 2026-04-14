Рашист отримав 3 влучання дронів, детонацію боєкомплекту та залишився без голови: дронарі 425-го ОШП. ВIДЕО 18+

Пілоти 425-го окремого штурмового полку "Скеля" ліквідували російського окупанта кількома ударами безпілотників із подальшою детонацією боєкомплекту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори уразили противника трьома дронами, один із яких влучив йому в голову.

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У результаті удару сталася детонація боєкомплекту, що остаточно розірвала загарбника на дрантя.

Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.

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