Рашист отримав 3 влучання дронів, детонацію боєкомплекту та залишився без голови: дронарі 425-го ОШП. ВIДЕО 18+
Пілоти 425-го окремого штурмового полку "Скеля" ліквідували російського окупанта кількома ударами безпілотників із подальшою детонацією боєкомплекту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори уразили противника трьома дронами, один із яких влучив йому в голову.
У результаті удару сталася детонація боєкомплекту, що остаточно розірвала загарбника на дрантя.
Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+17 Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар14.04.2026 21:33 Відповісти Посилання
+12 westwlad
показати весь коментар14.04.2026 21:12 Відповісти Посилання
+10 Олександр Петров #550901
показати весь коментар14.04.2026 21:43 Відповісти Посилання
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