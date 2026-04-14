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Новини Відео Дрони проти окупантів Ліквідація російських окупантів Оператори дронів
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Рашист отримав 3 влучання дронів, детонацію боєкомплекту та залишився без голови: дронарі 425-го ОШП. ВIДЕО 18+

Пілоти 425-го окремого штурмового полку "Скеля" ліквідували російського окупанта кількома ударами безпілотників із подальшою детонацією боєкомплекту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори уразили противника трьома дронами, один із яких влучив йому в голову.

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У результаті удару сталася детонація боєкомплекту, що остаточно розірвала загарбника на дрантя.

Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (21560) знищення (10583) дрони (8735) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (109)
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Топ коментарі
+17
Красівоє, та навіщо стільки дронів перевели? Там що, кацапи закінчилися? Після першого воно вже мало сконати за годину і з муками...
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14.04.2026 21:33 Відповісти
+12
*****, не слишком богато - три дрона на свинособаку.
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14.04.2026 21:12 Відповісти
+10
Два останні дрона просто переведені.
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14.04.2026 21:43 Відповісти

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