Оператори Сил безпілотних систем продовжують знищувати стоянки ворожої техніки навіть у глибокому тилу противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, важкі бомбери 412-ї бригади "Nemesis" СБС атакують цілі на відстані в десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення.

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У результаті нічної операції на Запорізькому напрямку окупанти втратили 3 бойові броньовані машини, 6 одиниць автотехніки, інженерну техніку та живу силу.

Зазначається, що один з етапів операції був реалізований у взаємодії з підрозділом ГУР, який забезпечував розвідку та об’єктивний контроль уражень.

412-та бригада "Nemesis" СБС системно знищує логістику противника на ключових напрямках і підриває його наступальний потенціал.

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