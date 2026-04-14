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Дронарі бригади "Nemesis" уразили стоянку техніки противника в тилу, знищено 3 ББМ і 6 одиниць автотехніки. ВIДЕО
Оператори Сил безпілотних систем продовжують знищувати стоянки ворожої техніки навіть у глибокому тилу противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, важкі бомбери 412-ї бригади "Nemesis" СБС атакують цілі на відстані в десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення.
У результаті нічної операції на Запорізькому напрямку окупанти втратили 3 бойові броньовані машини, 6 одиниць автотехніки, інженерну техніку та живу силу.
Зазначається, що один з етапів операції був реалізований у взаємодії з підрозділом ГУР, який забезпечував розвідку та об’єктивний контроль уражень.
412-та бригада "Nemesis" СБС системно знищує логістику противника на ключових напрямках і підриває його наступальний потенціал.
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