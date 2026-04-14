Кадри ліквідованого окупанта у вантажівці: "Ivan Franko Group" уразили автівку противника в Донецьку. ВIДЕО 18+

У мережі оприлюднили кадри ураження російської військової вантажівки разом із водієм на кільцевій дорозі міста Донецьк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар по ворожій цілі завдали бійці підрозділу "Ivan Franko Group".

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Зокрема, оприлюднено відео з дрона, на якому зафіксовано момент ураження техніки противника.

Також у мережі поширюються кадри, зняті самими окупантами після удару.

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