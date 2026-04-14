УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11237 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Ліквідація російських окупантів Ситуація на Донеччині Оператори дронів
10 460 22

Кадри ліквідованого окупанта у вантажівці: "Ivan Franko Group" уразили автівку противника в Донецьку. ВIДЕО 18+

У мережі оприлюднили кадри ураження російської військової вантажівки разом із водієм на кільцевій дорозі міста Донецьк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар по ворожій цілі завдали бійці підрозділу "Ivan Franko Group".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема, оприлюднено відео з дрона, на якому зафіксовано момент ураження техніки противника.

Також у мережі поширюються кадри, зняті самими окупантами після удару.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники дронами вистежили та уразили склад із технікою окупантів на Півдні. ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також: Ракети SCALP вдарили по місцю зберігання ворожих БпЛА в Донецькому аеропорту, - Генштаб. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21560) Донецьк (971) знищення (10583) Донецька область (11530) ЗСУ (9014) дрони (8735) Донецький район (74)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Так, а шо там 18+? Ну дохлі кацапи... Так це ж добра справа
показати весь коментар
14.04.2026 18:18 Відповісти
+15
У дрона мерехтіло відео.Але пілот влучив прямо у кабіну.Майстер.
показати весь коментар
14.04.2026 18:53 Відповісти
+13
Це не 18+, це 2 -...
показати весь коментар
14.04.2026 19:16 Відповісти

Завантаження...

 
 