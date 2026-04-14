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Кадри ліквідованого окупанта у вантажівці: "Ivan Franko Group" уразили автівку противника в Донецьку. ВIДЕО 18+
У мережі оприлюднили кадри ураження російської військової вантажівки разом із водієм на кільцевій дорозі міста Донецьк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар по ворожій цілі завдали бійці підрозділу "Ivan Franko Group".
Зокрема, оприлюднено відео з дрона, на якому зафіксовано момент ураження техніки противника.
Також у мережі поширюються кадри, зняті самими окупантами після удару.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+32 Грицько Добрий
показати весь коментар14.04.2026 18:18 Відповісти Посилання
+15 Андрій Собченко #592866
показати весь коментар14.04.2026 18:53 Відповісти Посилання
+13 дератизатор
показати весь коментар14.04.2026 19:16 Відповісти Посилання
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