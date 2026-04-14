Кадры уничтоженного оккупанта в грузовике: "Ivan Franko Group" поразила автомобиль противника в Донецке. ВИДЕО 18+

В сети появились кадры поражения российского военного грузовика вместе с водителем на кольцевой дороге города Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по вражеской цели нанесли бойцы подразделения "Ivan Franko Group".

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В частности, опубликовано видео с дрона, на котором запечатлен момент поражения техники противника.

Также в сети распространяются кадры, снятые самими оккупантами после удара.

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