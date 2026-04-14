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Кадры уничтоженного оккупанта в грузовике: "Ivan Franko Group" поразила автомобиль противника в Донецке. ВИДЕО 18+

В сети появились кадры поражения российского военного грузовика вместе с водителем на кольцевой дороге города Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по вражеской цели нанесли бойцы подразделения "Ivan Franko Group".

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В частности, опубликовано видео с дрона, на котором запечатлен момент поражения техники противника.

Также в сети распространяются кадры, снятые самими оккупантами после удара.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (23340) Донецьк (6170) уничтожение (10263) Донецкая область (12646) ВСУ (8003) дроны (7635) Донецкий район (73)
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Топ комментарии
+32
Так, а шо там 18+? Ну дохлі кацапи... Так це ж добра справа
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14.04.2026 18:18 Ответить
+15
У дрона мерехтіло відео.Але пілот влучив прямо у кабіну.Майстер.
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14.04.2026 18:53 Ответить
+13
Це не 18+, це 2 -...
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14.04.2026 19:16 Ответить

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