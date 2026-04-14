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Кадры уничтоженного оккупанта в грузовике: "Ivan Franko Group" поразила автомобиль противника в Донецке. ВИДЕО 18+
В сети появились кадры поражения российского военного грузовика вместе с водителем на кольцевой дороге города Донецка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по вражеской цели нанесли бойцы подразделения "Ivan Franko Group".
В частности, опубликовано видео с дрона, на котором запечатлен момент поражения техники противника.
Также в сети распространяются кадры, снятые самими оккупантами после удара.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+32 Грицько Добрий
показать весь комментарий14.04.2026 18:18 Ответить Ссылка
+15 Андрій Собченко #592866
показать весь комментарий14.04.2026 18:53 Ответить Ссылка
+13 дератизатор
показать весь комментарий14.04.2026 19:16 Ответить Ссылка
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