Ракеты SCALP нанесли удар по месту хранения вражеских БПЛА в Донецком аэропорту, - Генштаб. ВИДЕО

Вчера и в ночь на 14 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Детали

Так, украинские военные наносили удары по местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов в районе аэропорта "Донецк" на ВОТ Донецкой области.

"Удар нанесен подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с применением крылатых ракет SCALP и управляемых авиационных бомб GBU-39", - отмечают в Генштабе.

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Удары по складам боеприпасов

Также отмечается, что ударными украинскими БПЛА поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Азовское Запорожской области, Урзуф и Куликовское Донецкой области.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины продолжат принимать меры по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины.

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