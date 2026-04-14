Ракеты SCALP нанесли удар по месту хранения вражеских БПЛА в Донецком аэропорту, - Генштаб. ВИДЕО
Вчера и в ночь на 14 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
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Детали
Так, украинские военные наносили удары по местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов в районе аэропорта "Донецк" на ВОТ Донецкой области.
"Удар нанесен подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с применением крылатых ракет SCALP и управляемых авиационных бомб GBU-39", - отмечают в Генштабе.
Удары по складам боеприпасов
Также отмечается, что ударными украинскими БПЛА поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Азовское Запорожской области, Урзуф и Куликовское Донецкой области.
- Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
- Силы обороны Украины продолжат принимать меры по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины.
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