Поражены РЛС "Небо-У" в Крыму, ЗРК "Тор-М1" в Луганской области и две РЛС в Белгородской области, — Генштаб
Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневые удары по средствам ПВО противника. В частности, была поражена радиолокационная станция "Небо-У" в г. Феодосия, ТВТ АР Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Другие поражения
Также подтверждено поражение 13.04.2026 радиолокационной станции системы контроля воздушного пространства в районе Николаевки и радиолокационной станции "Каста-2Е" вблизи населенного пункта Лубяное-Первое. Оба объекта расположены на территории Белгородской области РФ.
Поражен ЗРК "Тор-М1"
Отдельно подтверждено поражение 13.04.2026 зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" в районе населенного пункта Лозовое (ВОТ Луганской области).
Степень повреждений уточняется.
Силы обороны Украины продолжат принимать меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.
Что предшествовало?
- Утром 14 апреля сообщалось, что оккупированный Крым атаковали дроны: взрывы прогремели в Симферополе, Феодосии и Керчи.
