Поражены РЛС "Небо-У" в Крыму, ЗРК "Тор-М1" в Луганской области и две РЛС в Белгородской области, — Генштаб

удары по российской технике

Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневые удары по средствам ПВО противника. В частности, была поражена радиолокационная станция "Небо-У" в г. Феодосия, ТВТ АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Другие поражения

Также подтверждено поражение 13.04.2026 радиолокационной станции системы контроля воздушного пространства в районе Николаевки и радиолокационной станции "Каста-2Е" вблизи населенного пункта Лубяное-Первое. Оба объекта расположены на территории Белгородской области РФ.

Поражен ЗРК "Тор-М1" 

Отдельно подтверждено поражение 13.04.2026 зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" в районе населенного пункта Лозовое (ВОТ Луганской области).

Степень повреждений уточняется.

Силы обороны Украины продолжат принимать меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Что предшествовало?

  • Утром 14 апреля сообщалось, что оккупированный Крым атаковали дроны: взрывы прогремели в Симферополе, Феодосии и Керчи.

Автор: 

Генштаб ВС Крым Феодосия Феодосийский район
Всупереч підготовки з 2019 року, Оманських помічників ригоАНАЛІВ та ******, до параду і шашликів, Українці протистоять навалі московських окупантів!!
14.04.2026 14:28 Ответить
 
 