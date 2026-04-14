Поражены РЛС "Небо-У" в Крыму, ЗРК "Тор-М1" в Луганской области и две РЛС в Белгородской области, — Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневые удары по средствам ПВО противника. В частности, была поражена радиолокационная станция "Небо-У" в г. Феодосия, ТВТ АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Другие поражения

Также подтверждено поражение 13.04.2026 радиолокационной станции системы контроля воздушного пространства в районе Николаевки и радиолокационной станции "Каста-2Е" вблизи населенного пункта Лубяное-Первое. Оба объекта расположены на территории Белгородской области РФ.

Смотрите также: Дроны подразделения "DESTRUCTION TEAM" разгромили переправу оккупантов. ВИДЕО

Поражен ЗРК "Тор-М1"

Отдельно подтверждено поражение 13.04.2026 зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" в районе населенного пункта Лозовое (ВОТ Луганской области).

Степень повреждений уточняется.

Силы обороны Украины продолжат принимать меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Что предшествовало?

Утром 14 апреля сообщалось, что оккупированный Крым атаковали дроны: взрывы прогремели в Симферополе, Феодосии и Керчи.

Смотрите также: Дроноры 148-й бригады одним FPV-дроном попали в боекомплект и ликвидировали взрывом 6 оккупантов. ВИДЕО