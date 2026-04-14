Крым атаковали дроны: взрывы прогремели в Симферополе, Феодосии и Керчи

В оккупированном Крыму ночью 14 апреля прогремела серия взрывов во время массированной атаки дронов. Сообщается о возможных ударах по инфраструктуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что в течение нескольких часов взрывы раздавались в Симферополе, Феодосии и Керчи.

По сообщениям местных каналов, в Симферополе сначала раздались громкие взрывы, после чего российские военные открыли огонь по дронам из пулеметов. Стрельба фиксировалась в разных районах города и вблизи населенных пунктов вокруг него.

В частности, интенсивные взрывы и стрельба были зафиксированы в районе Таврической ТЭС, где сообщается о как минимум двух мощных взрывах. Также звуки взрывов раздавались возле аэродрома "Гвардейское", где, по предварительным данным, могла быть атакована инфраструктура.

Очевидцы сообщают о работе российской ПВО, в частности комплексов "Панцирь", а также о взрывах над морем на южном побережье Крыма.

Кроме того, взрывы слышали в районах Феодосии и Керчи, где также работала противовоздушная оборона.

Предварительно сообщается, что под атакой могли оказаться объекты энергетической и военной инфраструктуры, в том числе нефтебаза вблизи Гвардейского.

