Беспилотники атаковали оккупированную Феодосию: загорелась нефтебаза, - СМИ. ФОТО

Ночная атака беспилотников привела к возгоранию на нефтебазе АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Детали

Как отмечается, в ночь на 8 апреля жители Феодосии в оккупированном Крыму сообщали о взрывах и пожаре на местной нефтебазе. ASTRA проанализировала опубликованные в сети кадры и пришла к выводу, что пламя над городом видно в районе расположения АО "Морской нефтяной терминал".

Так, первое фото сделано примерно в 4,7 км от нефтебазы, в кадре запечатлен дом 82А на улице Челнокова.

удар по Феодосии
удар по Феодосии
удар по Феодосии

Местные власти пока не подтвердили пожар на нефтебазе.

Более подробной информации на данный момент нет.

Гарно... А найкрасивіше буде - якщо палаюче паливо потече "з бугра", в бік терміналу... Бо сама нафтобаза стоїть на схилі, направленому до бухти...
08.04.2026 07:53 Ответить
А колись, в тому місті спалахували не нафтобази а мангали на яких смажились кебаби та шашлики для відпочиваючих. Але це було до прихода в український Крим рюзькага міра та різноманітного гівна людства з тавром "росиянин".
08.04.2026 08:05 Ответить
Это прямо мякотка, там ******* нефтебаза, просто *******, Феодосийское ПОНП
08.04.2026 08:42 Ответить
Хлопо̀к...
08.04.2026 08:53 Ответить
 
 