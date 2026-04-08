Беспилотники атаковали оккупированную Феодосию: загорелась нефтебаза, - СМИ. ФОТО

Ночная атака беспилотников привела к возгоранию на нефтебазе АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Как отмечается, в ночь на 8 апреля жители Феодосии в оккупированном Крыму сообщали о взрывах и пожаре на местной нефтебазе. ASTRA проанализировала опубликованные в сети кадры и пришла к выводу, что пламя над городом видно в районе расположения АО "Морской нефтяной терминал".

Так, первое фото сделано примерно в 4,7 км от нефтебазы, в кадре запечатлен дом 82А на улице Челнокова.







Местные власти пока не подтвердили пожар на нефтебазе.

Более подробной информации на данный момент нет.

