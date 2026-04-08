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Безпілотники атакували окуповану Феодосію: спалахнула нафтобаза, - ЗМІ. ФОТО
Нічна атака безпілотників спричинила загоряння на нафтобазі АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Деталі
Як зазначається, у ніч на 8 квітня жителі Феодосії в окупованому Криму повідомляли про вибухи та пожежу на місцевій нафтобазі. ASTRA проаналізувала опубліковані в мережі кадри й дійшла висновку, що полум’я над містом видно в районі розташування АТ "Морський нафтовий термінал".
Так, перше фото зроблено приблизно за 4,7 км від нафтобази, в кадрі зафіксовано будинок 82А на вулиці Челнокова.
Місцева влада поки не підтвердила пожежу на нафтобазі.
Більше інформації на цю мить не відомо.
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