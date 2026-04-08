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Новини Удари по Криму Вибухи в Криму
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Безпілотники атакували окуповану Феодосію: спалахнула нафтобаза, - ЗМІ. ФОТО

Нічна атака безпілотників спричинила загоряння на нафтобазі АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Деталі

Як зазначається, у ніч на 8 квітня жителі Феодосії в окупованому Криму повідомляли про вибухи та пожежу на місцевій нафтобазі. ASTRA проаналізувала опубліковані в мережі кадри й дійшла висновку, що полум’я над містом видно в районі розташування АТ "Морський нафтовий термінал".

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Так, перше фото зроблено приблизно за 4,7 км від нафтобази, в кадрі зафіксовано будинок 82А на вулиці Челнокова.

удар по Феодосії
удар по Феодосії
удар по Феодосії

Місцева влада поки не підтвердила пожежу на нафтобазі.

Більше інформації на цю мить не відомо.

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Автор: 

Феодосія (76) Феодосійський район (21)
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