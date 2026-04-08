Безпілотники атакували окуповану Феодосію: спалахнула нафтобаза, - ЗМІ. ФОТО

Нічна атака безпілотників спричинила загоряння на нафтобазі АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Як зазначається, у ніч на 8 квітня жителі Феодосії в окупованому Криму повідомляли про вибухи та пожежу на місцевій нафтобазі. ASTRA проаналізувала опубліковані в мережі кадри й дійшла висновку, що полум’я над містом видно в районі розташування АТ "Морський нафтовий термінал".

Також читайте: СБС ЗСУ уразили РЛС С-400 та низку російських об’єктів у Криму, на ТОТ та у РФ. ВIДЕО

Так, перше фото зроблено приблизно за 4,7 км від нафтобази, в кадрі зафіксовано будинок 82А на вулиці Челнокова.







Місцева влада поки не підтвердила пожежу на нафтобазі.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Також дивіться: Удари по Феодосії: знищено 11 нафтових резервуарів. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ