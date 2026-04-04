СБС ЗСУ уразили РЛС С-400 та низку російських об’єктів у Криму, на ТОТ та у РФ. ВIДЕО

У Криму знищено РЛС комплексу С-400 у Феодосії. Також уражено техніку та логістичні об’єкти РФ у Донецькій, Луганській і Запорізькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС ЗСУ майор Роберт Мадяр Бровді.

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"Птахи 9 батальону "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра" в ніч на 4 квітня вполювали багатофункціональну РЛС зі складу ЗРК С-400 "Тріумф".

Ця РЛС виявляє в тому числі гіперзвукові цілі за 600 км, автоматично супроводжує до 100 цілей одночасно та наводить до 72 ракет. Розгортається протягом 5 хвилин. Токсична приблуда", - йдеться у повідомленні.

Крім того, було уражено:

ЗРК "Тор" в районі Зачатівки Донецької області;

зенітку ЗУ-23-2 у Лозівському Луганської області;

цистерну з паливом у Новосімейкіному Луганської області;

логістичний хаб у Новополтавці Запорізької області;

логістичний хаб у Червоному Полі Донецької області;

ТПД підрозділів у Шульгинці та Біловодськ Луганської області;

КСП та пункти зосередження живої сили підрозділів зі складу 36 ОМСБр, 143 МСП, 160 ОМСБр, 18 МСД у Голубицькому та Великій Новосілці Донецької області, Самійлівці Запорізької області, Біловодсьці та Шульгинці Луганської області.

Крім того, разом з підрозділами Сил оборони України здійснили серію ударів по об’єктах на території Росії, які пов’язані з підготовкою та застосуванням ударних безпілотників.

Зокрема, йдеться про об’єкти у населеному пункті Навля, де, за наявною інформацією, розташовувалися хаби та пункти передпольотної підготовки безпілотників типу Shahed.

Також Мадяр повідомив про ураження об’єкта на території аеродрому Халіно.

Що передувало?

Підрозділи 414-ї ОБр "Птахи Мадяра" знищили ЗРК "Бук-М1", цистерни з паливом та склади у тимчасово окупованій Луганській області.

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