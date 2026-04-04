СБС ВСУ поразили РЛС С-400 и ряд российских объектов в Крыму и на временно оккупированных территориях. ВИДЕО

В Крыму уничтожен РЛС комплекса С-400 в Феодосии. Также нанесены удары по технике и логистическим объектам РФ в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС ВСУ майор Роберт Мадяр Бровди.

"Птахи" 9-го батальона "Кайрос" 414-й обр "Птахи Мадяра" в ночь на 4 апреля уничтожили многофункциональную РЛС из состава ЗРК С-400 "Триумф".

Эта РЛС обнаруживает, в том числе, гиперзвуковые цели на расстоянии 600 км, автоматически сопровождает до 100 целей одновременно и наводит до 72 ракет. Развертывается в течение 5 минут. Токсичная штуковина", - говорится в сообщении.

Кроме того, были поражены:

  • ЗРК "Тор" в районе Зачатовки Донецкой области;
  • зенитную установку ЗУ-23-2 в Лозовском районе Луганской области;
  • цистерну с топливом в Новосемейкино Луганской области;
  • логистический хаб в Новополтавке Запорожской области;
  • логистический хаб в Червоном Поле Донецкой области;
  • ТПД подразделений в Шульгинке и Беловодске Луганской области;
  • КСП и пункты сосредоточения живой силы подразделений из состава 36 ОМСБр, 143 МСП, 160 ОМСБр, 18 МСД в Голубицком и Великой Новосельке Донецкой области, Самойловке Запорожской области, Беловодске и Шульгинке Луганской области.

Что предшествовало?

Подразделения 414-й обр "Птахи Мадяра" уничтожили ЗРК "Бук-М1", цистерны с топливом и склады во временно оккупированной Луганской области.

Автор: 

РЛС Феодосия Бровди Роберт Мадяр Феодосийский район 414 Птахи Мадяра
Молодці.Кожну ніч вирізають їх ППО на десятки мільйонів USD.Цікаво як знаходять?Більшість уражень це рухомі об'єкти,навіть супутники не завжди засічуть.Про це майже нічого не пишуть.
04.04.2026 12:07 Ответить
Кожний день читаю про знищення елементів ПВО русні, і майже кожний день у ранкових зведеннях Генштабу у графі ППО стоять нулі... за рідкисним виключенням.

Як так?
04.04.2026 12:11 Ответить
Як так розумію, статистика СБС та статистика Генштабу це дві різні речі?
04.04.2026 18:55 Ответить
 
 