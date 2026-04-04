СБС ВСУ поразили РЛС С-400 и ряд российских объектов в Крыму и на временно оккупированных территориях. ВИДЕО

В Крыму уничтожен РЛС комплекса С-400 в Феодосии. Также нанесены удары по технике и логистическим объектам РФ в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС ВСУ майор Роберт Мадяр Бровди.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Птахи" 9-го батальона "Кайрос" 414-й обр "Птахи Мадяра" в ночь на 4 апреля уничтожили многофункциональную РЛС из состава ЗРК С-400 "Триумф".

Эта РЛС обнаруживает, в том числе, гиперзвуковые цели на расстоянии 600 км, автоматически сопровождает до 100 целей одновременно и наводит до 72 ракет. Развертывается в течение 5 минут. Токсичная штуковина", - говорится в сообщении.

Кроме того, были поражены:

ЗРК "Тор" в районе Зачатовки Донецкой области;

зенитную установку ЗУ-23-2 в Лозовском районе Луганской области;

цистерну с топливом в Новосемейкино Луганской области;

логистический хаб в Новополтавке Запорожской области;

логистический хаб в Червоном Поле Донецкой области;

ТПД подразделений в Шульгинке и Беловодске Луганской области;

КСП и пункты сосредоточения живой силы подразделений из состава 36 ОМСБр, 143 МСП, 160 ОМСБр, 18 МСД в Голубицком и Великой Новосельке Донецкой области, Самойловке Запорожской области, Беловодске и Шульгинке Луганской области.

Что предшествовало?

Подразделения 414-й обр "Птахи Мадяра" уничтожили ЗРК "Бук-М1", цистерны с топливом и склады во временно оккупированной Луганской области.

