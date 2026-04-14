Окупований Крим атакували дрони: вибухи пролунали у Сімферополі, Феодосії та Керчі

В окупованому Криму вночі 14 квітня пролунала серія вибухів під час масованої атаки дронів. Повідомляється про можливі удари по інфраструктурі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Зазначається, що протягом кількох годин вибухи лунали в Сімферополі, Феодосії та Керчі.

За повідомленнями місцевих каналів, у Сімферополі спочатку пролунали гучні вибухи, після чого російські військові відкрили вогонь по дронах із кулеметів. Стрільба фіксувалася в різних районах міста та поблизу населених пунктів навколо нього.

Зокрема, інтенсивні вибухи та стрілянина були зафіксовані в районі Таврійської ТЕС, де повідомляється про щонайменше два потужні вибухи. Також звуки вибухів лунали біля аеродрому "Гвардійське", де, за попередніми даними, могла бути атакована інфраструктура.

Очевидці повідомляють про роботу російської ППО, зокрема комплексів "Панцир", а також про вибухи над морем на південному узбережжі Криму.

Крім того, вибухи чули в районах Феодосії та Керчі, де також працювала протиповітряна оборона.

Попередньо повідомляється, що під атакою могли опинитися об’єкти енергетичної та військової інфраструктури, зокрема й нафтобаза поблизу Гвардійського.

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