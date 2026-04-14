Уражено РЛС "Небо-У" в Криму, ЗРК "Тор-М1" на Луганщині, та дві РЛС на Бєлгородщині, - Генштаб
Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по засобах ППО противника. Зокрема уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" у м. Феодосія, ТОТ АР Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Інші ураження
Також, підтверджено ураження 13.04.2026 радіолокаційної станції системи контролю повітряного простору в районі Ніколаєвки і радіолокаційної станції "Каста-2Е" поблизу населеного пункту Лубяноє-Пєрвоє. Обидва об'єкти розташовані на території Бєлгородської області РФ.
Уражено ЗРК "Тор-М1"
Окремо підтверджено ураження 13.04.2026 зенітного ракетного комплексу "Тор-М1" в районі населеного пункту Лозове (ТОТ Луганської області).
Ступінь пошкоджень уточнюється.
Сили оборони України продовжать вживати заходів для припинення збройної агресії рф проти України.
Що передувало?
- Зранку 14 квітня повідомлялося, що окупований Крим атакували дрони: вибухи пролунали у Сімферополі, Феодосії та Керчі.
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