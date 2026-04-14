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Новини Знищення російської техніки Атака дронів на регіони РФ
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Уражено РЛС "Небо-У" в Криму, ЗРК "Тор-М1" на Луганщині, та дві РЛС на Бєлгородщині, - Генштаб

удари по російській техніці

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по засобах ППО противника. Зокрема уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" у м. Феодосія, ТОТ АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Інші ураження

Також, підтверджено ураження 13.04.2026 радіолокаційної станції системи контролю повітряного простору в районі Ніколаєвки і радіолокаційної станції "Каста-2Е" поблизу населеного пункту Лубяноє-Пєрвоє. Обидва об'єкти розташовані на території Бєлгородської області РФ.

Також дивіться: Дрони підрозділу "DESTRUCTION TEAM" розтрощили переправу окупантів. ВIДЕО

Уражено ЗРК "Тор-М1" 

Окремо підтверджено ураження 13.04.2026 зенітного ракетного комплексу "Тор-М1" в районі населеного пункту Лозове (ТОТ Луганської області).

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Сили оборони України продовжать вживати заходів для припинення збройної агресії рф проти України.

Що передувало?

  • Зранку 14 квітня повідомлялося, що окупований Крим атакували дрони: вибухи пролунали у Сімферополі, Феодосії та Керчі.

Також дивіться: Дронарі 148-ї бригади одним FPV-дроном влучили у боєкомплект і ліквідували вибухом 6 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (8687) Крим (14255) Феодосія (76) Феодосійський район (21)
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