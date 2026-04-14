Уражено РЛС "Небо-У" в Криму, ЗРК "Тор-М1" на Луганщині, та дві РЛС на Бєлгородщині, - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по засобах ППО противника. Зокрема уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" у м. Феодосія, ТОТ АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Інші ураження

Також, підтверджено ураження 13.04.2026 радіолокаційної станції системи контролю повітряного простору в районі Ніколаєвки і радіолокаційної станції "Каста-2Е" поблизу населеного пункту Лубяноє-Пєрвоє. Обидва об'єкти розташовані на території Бєлгородської області РФ.

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Уражено ЗРК "Тор-М1"

Окремо підтверджено ураження 13.04.2026 зенітного ракетного комплексу "Тор-М1" в районі населеного пункту Лозове (ТОТ Луганської області).

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Сили оборони України продовжать вживати заходів для припинення збройної агресії рф проти України.

Що передувало?

Зранку 14 квітня повідомлялося, що окупований Крим атакували дрони: вибухи пролунали у Сімферополі, Феодосії та Керчі.

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