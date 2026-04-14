Ракети SCALP вдарили по місцю зберігання ворожих БпЛА в Донецькому аеропорту, - Генштаб. ВIДЕО

Вчора та у ніч на 14 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Так, українські воїни били по місцях зберігання ударних безпілотних літальних апаратів у районі аеропорту "Донецьк" на ТОТ Донецької області.

"Удару завдано підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України із застосуванням крилатих ракет SCALP та керованих авіаційних бомб GBU-39", - наголошують у Генштабі.

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Удари по складах боєприпасів

Також зазначається, що ударними українськими БпЛА уражено склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Азовське Запорізької області, Урзуф та Куликівське Донецької області.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України.

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