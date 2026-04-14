Пограничники с помощью дронов выследили и поразили склад с техникой оккупантов на юге. ВИДЕО

Пограничники-пилоты БПЛА на юге с помощью FPV-дронов отследили движение вражеского транспорта и нанесли удар по целям противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты залетели дронами в складское помещение и поразили технику оккупантов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате ударов были разгромлены военные грузовики и личный состав оккупантов внутри склада.

Кроме того, украинские военные уничтожили вражеское средство радиоэлектронной борьбы, огневую позицию ствольной артиллерии и две пулеметные точки.

