Пограничники с помощью дронов выследили и поразили склад с техникой оккупантов на юге. ВИДЕО
Пограничники-пилоты БПЛА на юге с помощью FPV-дронов отследили движение вражеского транспорта и нанесли удар по целям противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты залетели дронами в складское помещение и поразили технику оккупантов.
В результате ударов были разгромлены военные грузовики и личный состав оккупантов внутри склада.
Кроме того, украинские военные уничтожили вражеское средство радиоэлектронной борьбы, огневую позицию ствольной артиллерии и две пулеметные точки.
