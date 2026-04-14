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Прикордонники дронами вистежили та уразили склад із технікою окупантів на Півдні. ВIДЕО

Прикордонники-пілоти БпЛА на Півдні за допомогою FPV-дронів відстежили рух ворожого транспорту та завдали ураження по цілях противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти залетіли дронами у складське приміщення та уразили техніку окупантів.

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У результаті ударів було розтрощено військові вантажівки та особовий склад окупантів всередині складу.

Крім того, українські військові знищили ворожий засіб радіоелектронної боротьби, вогневу позицію ствольної артилерії та дві кулеметні точки.

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Автор: 

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