Прикордонники дронами вистежили та уразили склад із технікою окупантів на Півдні. ВIДЕО
Прикордонники-пілоти БпЛА на Півдні за допомогою FPV-дронів відстежили рух ворожого транспорту та завдали ураження по цілях противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти залетіли дронами у складське приміщення та уразили техніку окупантів.
У результаті ударів було розтрощено військові вантажівки та особовий склад окупантів всередині складу.
Крім того, українські військові знищили ворожий засіб радіоелектронної боротьби, вогневу позицію ствольної артилерії та дві кулеметні точки.
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