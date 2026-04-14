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Новости Видео Уничтожение российской техники Боевіе действия на Запорожье Операторы дронов Результаты работы подразделений СБС Спецоперация ГУР
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Операторы дронов бригады "Nemesis" поразили стоянку техники противника в тылу, уничтожено 3 ББМ и 6 единиц автотехники. ВИДЕО

Операторы Сил беспилотных систем продолжают уничтожать стоянки вражеской техники даже в глубоком тылу противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тяжелые бомбардировщики 412-й бригады "Nemesis" СБС атакуют цели на расстоянии в десятки километров от линии боевого столкновения.

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В результате ночной операции на Запорожском направлении оккупанты потеряли 3 боевые бронированные машины, 6 единиц автотехники, инженерную технику и живую силу.

Отмечается, что один из этапов операции был реализован во взаимодействии с подразделением ГУР, которое обеспечивало разведку и объективный контроль поражений.

412-я бригада "Nemesis" СБС систематически уничтожает логистику противника на ключевых направлениях и подрывает его наступательный потенциал.

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Автор: 

армия РФ (23340) уничтожение (10263) Запорожская область (4607) дроны (7635) ББМ (52) ГУР (841) Силы беспилотных систем (584) 412 полк Nemesis СБС (38)
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