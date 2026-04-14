Операторы дронов бригады "Nemesis" поразили стоянку техники противника в тылу, уничтожено 3 ББМ и 6 единиц автотехники. ВИДЕО
Операторы Сил беспилотных систем продолжают уничтожать стоянки вражеской техники даже в глубоком тылу противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, тяжелые бомбардировщики 412-й бригады "Nemesis" СБС атакуют цели на расстоянии в десятки километров от линии боевого столкновения.
В результате ночной операции на Запорожском направлении оккупанты потеряли 3 боевые бронированные машины, 6 единиц автотехники, инженерную технику и живую силу.
Отмечается, что один из этапов операции был реализован во взаимодействии с подразделением ГУР, которое обеспечивало разведку и объективный контроль поражений.
412-я бригада "Nemesis" СБС систематически уничтожает логистику противника на ключевых направлениях и подрывает его наступательный потенциал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль