СБС за два тижні квітня уразили 12 ЗРК окупантів та атакували тилові бази РФ. ВIДЕО
Пілоти Сил безпілотних систем 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" 10 квітня знищили один зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, того ж дня підрозділ відпрацював по зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" у Донецькій області, а також уразив тилову базу підрозділів Південного військового округу РФ на Донеччині.
Окрім того, 413-й окремий полк СБС "Рейд" 10 квітня знищив логістичний хаб противника на Запоріжжі.
На Луганщині 13 квітня пілоти 1-го окремого центру СБС уразили ще один ЗРК "Тор-М1", а прикордонний підрозділ "Фенікс" знищив склад боєприпасів окупантів.
Зазначається, що всі операції були проведені у координації з Центром глибинних уражень.
Загалом за два тижні квітня українські військові уразили 12 зенітних ракетних комплексів противника.
Система забезпечення ворога зазнає ударів по всій лінії фронту, а ураження особового складу залишається одним із пріоритетів СБС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль