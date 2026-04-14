СБС за два тижні квітня уразили 12 ЗРК окупантів та атакували тилові бази РФ. ВIДЕО

Пілоти Сил безпілотних систем 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" 10 квітня знищили один зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, того ж дня підрозділ відпрацював по зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" у Донецькій області, а також уразив тилову базу підрозділів Південного військового округу РФ на Донеччині.

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Окрім того, 413-й окремий полк СБС "Рейд" 10 квітня знищив логістичний хаб противника на Запоріжжі.

На Луганщині 13 квітня пілоти 1-го окремого центру СБС уразили ще один ЗРК "Тор-М1", а прикордонний підрозділ "Фенікс" знищив склад боєприпасів окупантів.

Зазначається, що всі операції були проведені у координації з Центром глибинних уражень.

Загалом за два тижні квітня українські військові уразили 12 зенітних ракетних комплексів противника.

Система забезпечення ворога зазнає ударів по всій лінії фронту, а ураження особового складу залишається одним із пріоритетів СБС.

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