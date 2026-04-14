Прикордонники розтрощили САУ "Мста-С" окупантів на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Аеророзвідники Харківського прикордонного загону знищили самохідну артилерійську установку "Мста-С" на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, також уражено 6 укриттів противника, 4 одиниці автотехніки та мотоцикл, а також виведено з ладу 2 антени зв’язку.

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Також бійці зазначають, що системно виснажують противника, позбавляючи його ключових елементів бойового забезпечення.

Без артилерії, укриттів і зв’язку окупантам значно складніше утримувати займані рубежі.

Відео ураження цілей противника бійцями Сил оборони опубліковано у телеграм-каналі ДПСУ.

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