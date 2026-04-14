СБС за две недели апреля поразили 12 ЗРК оккупантов и атаковали тыловые базы РФ. ВИДЕО

Пилоты Сил беспилотных систем 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра" 10 апреля уничтожили один зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в тот же день подразделение нанесло удар по зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" в Донецкой области, а также поразило тыловую базу подразделений Южного военного округа РФ в Донецкой области.

Кроме того, 413-й отдельный полк СБС "Рейд" 10 апреля уничтожил логистический хаб противника в Запорожской области.

В Луганской области 13 апреля пилоты 1-го отдельного центра СБС поразили еще один ЗРК "Тор-М1", а пограничное подразделение "Феникс" уничтожило склад боеприпасов оккупантов.

Отмечается, что все операции были проведены в координации с Центром глубинных поражений.

Всего за две недели апреля украинские военные поразили 12 зенитных ракетных комплексов противника.

Система обеспечения врага подвергается ударам по всей линии фронта, а поражение личного состава остается одним из приоритетов СБС.

