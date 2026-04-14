Полевой склад противотанковых мин ТМ-62 оккупантов взлетел в воздух после удара дронов Сил обороны. ВИДЕО
В сети опубликовали кадры прицельного поражения дронами полевого склада с минами противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты Сил обороны обнаружили среди лесистой местности тайник противотанковых мин ТМ-62 и направили туда ударные беспилотники.
На видео запечатлена мощная детонация нескольких десятков мин, вследствие чего склад противника взлетел в воздух.
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