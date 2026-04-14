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Полевой склад противотанковых мин ТМ-62 оккупантов взлетел в воздух после удара дронов Сил обороны. ВИДЕО

В сети опубликовали кадры прицельного поражения дронами полевого склада с минами противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты Сил обороны обнаружили среди лесистой местности тайник противотанковых мин ТМ-62 и направили туда ударные беспилотники.

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На видео запечатлена мощная детонация нескольких десятков мин, вследствие чего склад противника взлетел в воздух.

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армия РФ (23340) уничтожение (10263) ВСУ (8003) дроны (7635) мина (408)
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Топ комментарии
+12
Достучались до небес.
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14.04.2026 22:38 Ответить
+10
лапті-сабірайтє міни в кучу...
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14.04.2026 22:32 Ответить
+8
Тваринок лісових шкода(((
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14.04.2026 22:45 Ответить

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