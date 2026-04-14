Польовий склад протитанкових мін ТМ-62 окупантів злетів у повітря після удару дронів Сил оборони. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри прицільного ураження дронами польового складу з мінами противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти Сил оборони виявили серед лісистої місцевості схованку протитанкових мін ТМ-62 та спрямували туди ударні безпілотники.
На відео зафіксовано потужну детонацію кількох десятків мін, унаслідок чого склад противника злетів у повітря.
Топ коментарі
+12 Danger Zone
показати весь коментар14.04.2026 22:38 Відповісти Посилання
+10 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар14.04.2026 22:32 Відповісти Посилання
+8 Isolda Peres
показати весь коментар14.04.2026 22:45 Відповісти Посилання
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