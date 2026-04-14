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Польовий склад протитанкових мін ТМ-62 окупантів злетів у повітря після удару дронів Сил оборони. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри прицільного ураження дронами польового складу з мінами противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти Сил оборони виявили серед лісистої місцевості схованку протитанкових мін ТМ-62 та спрямували туди ударні безпілотники.

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На відео зафіксовано потужну детонацію кількох десятків мін, унаслідок чого склад противника злетів у повітря.

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армія рф (21560) знищення (10583) ЗСУ (9014) дрони (8735) міна (474)
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Топ коментарі
+12
Достучались до небес.
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14.04.2026 22:38 Відповісти
+10
лапті-сабірайтє міни в кучу...
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14.04.2026 22:32 Відповісти
+8
Тваринок лісових шкода(((
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14.04.2026 22:45 Відповісти

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