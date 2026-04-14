Пілоти 429-ї бригади "Ахіллес" знищили рідкісну машину "ІМР-3" і спалили УАЗ зі штурмовиками всередині. ВIДЕО
Підрозділи 429-ї бригади "Ахіллес" під час бойової роботи на Вовчанському напрямку знищили рідкісну інженерну машину розгородження ІМР-3, а також уразили транспорт із штурмовою групою противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під ранок розвідка зафіксувала рух ІМР-3, за якою слідував УАЗ "Патріот" із російськими військовими.
Після виявлення цілей екіпажі бригади оперативно підняли в повітря бомбери та FPV-дрони.
Інженерну машину було знищено одразу. УАЗ спочатку зупинили суміжні підрозділи, після чого українські оператори дронів на оптоволокні спалили автомобіль разом із особовим складом.
Зазначається, що ІМР-3 є рідкісною ціллю. Російські війська використовують такі машини для розчищення шляхів у складних умовах наступу.
Деталі про ІМР-3
Інженерна машина розгородження ІМР-3 створена на базі танків Т-72 або Т-90 та оснащена кулеметом.
Вона також має систему захисту від зброї масового ураження, протипожежну систему та систему димопуску.
Броня машини забезпечує значне послаблення впливу проникаючої радіації ядерного вибуху та гамма-випромінювання на радіоактивно забрудненій місцевості.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль