Пілоти 429-ї бригади "Ахіллес" знищили рідкісну машину "ІМР-3" і спалили УАЗ зі штурмовиками всередині. ВIДЕО

Підрозділи 429-ї бригади "Ахіллес" під час бойової роботи на Вовчанському напрямку знищили рідкісну інженерну машину розгородження ІМР-3, а також уразили транспорт із штурмовою групою противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під ранок розвідка зафіксувала рух ІМР-3, за якою слідував УАЗ "Патріот" із російськими військовими.

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Після виявлення цілей екіпажі бригади оперативно підняли в повітря бомбери та FPV-дрони.

Інженерну машину було знищено одразу. УАЗ спочатку зупинили суміжні підрозділи, після чого українські оператори дронів на оптоволокні спалили автомобіль разом із особовим складом.

Зазначається, що ІМР-3 є рідкісною ціллю. Російські війська використовують такі машини для розчищення шляхів у складних умовах наступу.

Деталі про ІМР-3

Інженерна машина розгородження ІМР-3 створена на базі танків Т-72 або Т-90 та оснащена кулеметом.

Вона також має систему захисту від зброї масового ураження, протипожежну систему та систему димопуску.

Броня машини забезпечує значне послаблення впливу проникаючої радіації ядерного вибуху та гамма-випромінювання на радіоактивно забрудненій місцевості.

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