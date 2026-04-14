УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6257 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Оператори дронів Ситуація на Добропільському напрямку
2 009 1

Воїни бригади "Буревій" у складі 1-го корпусу "Азов" зривають наступ РФ на Добропільському напрямку. ВIДЕО

На Добропільському напрямку триває бойова робота підрозділів 1-ї Президентської бригади "Буревій" у складі 1-го корпусу НГУ "Азов".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ефективність корпусної реформи в Силах оборони України щодня підтверджується результатами бойових дій та перехопленими повідомленнями противника.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

З грудня 2025 року підрозділи бригади виконують завдання у спільній смузі відповідальності, що дозволило налагодити злагоджену взаємодію в межах корпусу та зірвати плани ворога щодо захоплення Добропілля і виходу на адміністративні кордони Донецької області.

Зазначається, що за цей період на рахунку бригади - десятки знищених одиниць техніки, ускладнена логістика противника та поповнений обмінний фонд.

Бригада "Буревій" продовжує нарощувати бойові спроможності та ефективно знищувати ворога.

У відео - найбільш яскраві фрагменти уражень ворожих цілей і бойова робота підрозділів бригади від першої особи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти 429-ї бригади "Ахіллес" знищили рідкісну машину "ІМР-3" і спалили УАЗ зі штурмовиками всередині. ВIДЕО

Дивіться також: Польовий склад протитанкових мін ТМ-62 окупантів злетів у повітря після удару дронів Сил оборони. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21560) знищення (10583) Донецька область (11530) Національна гвардія НГУ (1824) Азов (903) дрони (8735) Покровський район (1819) Добропілля (164)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 