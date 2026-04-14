Воїни бригади "Буревій" у складі 1-го корпусу "Азов" зривають наступ РФ на Добропільському напрямку. ВIДЕО

На Добропільському напрямку триває бойова робота підрозділів 1-ї Президентської бригади "Буревій" у складі 1-го корпусу НГУ "Азов".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ефективність корпусної реформи в Силах оборони України щодня підтверджується результатами бойових дій та перехопленими повідомленнями противника.

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З грудня 2025 року підрозділи бригади виконують завдання у спільній смузі відповідальності, що дозволило налагодити злагоджену взаємодію в межах корпусу та зірвати плани ворога щодо захоплення Добропілля і виходу на адміністративні кордони Донецької області.

Зазначається, що за цей період на рахунку бригади - десятки знищених одиниць техніки, ускладнена логістика противника та поповнений обмінний фонд.

Бригада "Буревій" продовжує нарощувати бойові спроможності та ефективно знищувати ворога.

У відео - найбільш яскраві фрагменти уражень ворожих цілей і бойова робота підрозділів бригади від першої особи.

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