Воїни бригади "Буревій" у складі 1-го корпусу "Азов" зривають наступ РФ на Добропільському напрямку. ВIДЕО
На Добропільському напрямку триває бойова робота підрозділів 1-ї Президентської бригади "Буревій" у складі 1-го корпусу НГУ "Азов".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ефективність корпусної реформи в Силах оборони України щодня підтверджується результатами бойових дій та перехопленими повідомленнями противника.
З грудня 2025 року підрозділи бригади виконують завдання у спільній смузі відповідальності, що дозволило налагодити злагоджену взаємодію в межах корпусу та зірвати плани ворога щодо захоплення Добропілля і виходу на адміністративні кордони Донецької області.
Зазначається, що за цей період на рахунку бригади - десятки знищених одиниць техніки, ускладнена логістика противника та поповнений обмінний фонд.
Бригада "Буревій" продовжує нарощувати бойові спроможності та ефективно знищувати ворога.
У відео - найбільш яскраві фрагменти уражень ворожих цілей і бойова робота підрозділів бригади від першої особи.
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